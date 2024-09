Individuato l’iter che porterà alla rimozione dei rifiuti

Settevene Palo, Gubetti: “Trovato l’accordo in città metropolitana per la bonifica”

Trovato l’accordo in Città Metropolitana per gli interventi di bonifica da effettuare sulla settevene palo. Ieri profiquo incontro con @manuela_chioccia che ringrazio per la grande collaborazione dimostrata. Individuato un iter che porterà alla rimozione dei rifiuti presenti sulla settevene palo, strada provinciale che da anni viene bersagliata con abbandoni scellerati di rifiuti da cittadini il cui conportamento va duramente condannato. Questa mattina il soppraluogo delle forze dell’ordine per verificare tipologia e quantità dei rifiuti abbandonati a bordo strada e la conferma ancora una volta che questo scempio ambientale viene fatto per abbandonare rifiuti domestici facilmente smaltibili attraverso il servizio porta a porta o presso l’isola ecologica. Individuati tre trasgressori durante l’ispezione grazie a diversi elementi rinvenuti dalle guardie di Farambiente, saranno puniti come previsto dalla legge.

Faccio un appello al senso civico e alla responsabilità di tutti, non è pensabile che i soldi destinati alla manutenzione delle strade o ad interventi per la messa in sicurezza vengano sottratti per effettuare questi interventi di rimozione e smaltimento.

Dobbiamo essere implacabili, condanna senza appello per chi lede l’immagine del nostro territorio la salute del nostro ambiente, il decoro, occorre che tutti facciano la propria parte. Chiedo la collaborazione di tutti, anche segnalando ai nostri uffici, alla Polizia Locale, alla Polozia di Città Metropolitana alle Guardie Ecozoofile di fare Ambiente.

L’abbandono dei rifiuti è oggi considerato reato penale inoltre l’ammenda va da 1000 a 10.000 euro, con pena raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi. Non abbiamo alcuna intenzione di tollerare in silenzio il comportamento scorretto di chi, senza alcuna remore, decide di liberarsi dei propri rifiuti, siano essi mobili, materassi, sacchi colmi di immondizia, nelle strade, anziché smaltire correttamente e gratuitamente presso il nostro Ecocentro comunale, peraltro aperto tutti i giorni, domeniche comprese. La nostra battaglia prosegue incessante Abbiamo già intensificato il nostro lavoro di vigilanza ambientale, ma siamo pronti a fare un ulteriore sforzo.

A dichiararlo è il primo cittadino di Cerveteri, Elena Gubetti.