La denuncia di un cittadino

Settevene Palo chiusa: “Un grande disagio per tutti”-

“Da quando è stata chiusa la via Settevene Palo nel tratto interessato dalla frana, nel comune di Cerveteri, la maggior parte del traffico si è riversato per raggiungere Bracciano e i paesi vicino per la strada che dal Sasso arriva fino a Manziana.

Il continuo transitare di automobili camion e trattori sta danneggiando la carreggiata, formando buche e avvallamenti pericolosi durante il transito sul tratto interessato.

Inoltre in alcuni tratti la segnaletica stradale è mancante oppure coperta da vegetazione oppure è mancante di una manutenzione specifica o non ripristinata.

Tutto ciò crea un quadro allarmante per tutti gli automobilisti che quotidianamente la percorrono.

Anche su questa strada vengono lasciati ogni sorta di rifiuti che rimangono lì per mesi, creando uno spettacolo a dir poco desolante e la presenza delle forze dell’ordine è mancante o insufficiente.

Molti automobilisti sono preoccupati perché se non vengono presi dei provvedimenti urgenti c’è la possibilità che anche questa strada possa venire chiusa.

Ciò sarebbe un grande ed ulteriore disagio per raggiungere i paesi ad essa collegata. Che i diretti interessati si muovano perché la competenza è della Regione”.