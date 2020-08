Condividi Pin 0 Condivisioni

Nasce il Comitato delle Associazioni culturali a Santa Marinella

La cultura unisce le associazioni a Santa Marinella-

Nasce il Comitato delle Associazioni culturali a Santa Marinella con l’intento di promuovere la cultura, l’arte e anche la solidarietà e nell’ambito del Summer Festival santamarinellese il Comitato presenta 5 serate all’insegna del cinema, della danza, della poesia, dell’archeologia, della musica, della creatività e della solidarietà con il forte sostegno dell’amministrazione comunale.

“Un gesto doveroso nei confronti delle nostre associazioni culturali e non solo, che sono parte integrante dello sviluppo e della crescita di questa città, nonché realtà sempre presenti e collaborative. Da parte di questa amministrazione vi è l’impegno di creare una stretta sinergia per promuovere e rilanciare attività degne della cultura cittadina, che vengano apprezzate anche in una futura collaborazione intercomunale”, riferisce il Consigliere Comunale Andrea Amanati anche delegato delle associazioni.

Il programma delle 5 serate sinteticamente:

20 agosto: Storie di Tanto a cura dell’associazione Blu Tango. Presentazione del libro “La verità del Tango” di Maria Grazia Adamo coadiuvate da alcune letture dell’associazione LE VOCI e con la partecipazione del bandeonionista argentino Ricardo Badaracco.

24 agosto: conferenza “il patrimonio storico-archeologico di Santa Marinella, un bene comune da conoscere e valorizzare a cura dell’associazione GATC, relatore dott. Flavio Enei

26 agosto: Reading le stelle stanno in cielo i sogni non lo so, a cura dell’associazione culturale Le Voci e dell’associazione musicale Sinphonicamente

27 agosto: Ingrid Bergman, un uccello migratore a cura dell’associazione culturale Santa Marinella Viva con il critico cinematografico e giornalista della Radio Vaticana Rosario Tronnolone e la partecipazione dell’attore e regista Agostino De Angelis. Performance di danza con coreografie sul cinema a cura dell’associazione Danzero. Intervento sulla solidarietà a cura dell’associazione Amici di Flavia Onlus. Allestimenti a cura dell’associazione Mis Flores Gatos.





30 agosto: la scuola di cinema di Santa Marinella presenta TROLL, l’ultimo cortometraggio realizzato con gli allievi della scuola. A cura dell’associazione culturale Santa Marinella Viva. Con la partecipazione dell’attore e regista Agostino De Angelis e dell’associazione Archeotheatron di Desireè Arlotta.



Il Comitato è pronto ad accogliere tutte le associazioni che vorranno aderire in futuro con l’impegno di lavorare insieme PER SANTA MARINELLA.