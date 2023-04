Il Consigliere Metropolitano Pascucci: “A brevissimo il rifacimento del manto stradale di tutti e 33 i km di lunghezza”. Il Sindaco Gubetti: “Ascoltate le istanze di cittadini e comitati”

Settevene Palo, alzati i limiti di velocità: decisivo il sopralluogo della Città Metropolitana

“Nei prossimi giorni verrà pubblicata una nuova ordinanza con la quale verrà alzato il limite di velocità massima a 50km orari sulla Settevene Palo. A seguito delle nostre segnalazioni è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici della Città Metropolitana insieme alla Dottoressa Manuela Chioccia, Consigliera Delegata di Città Metropolitana a Viabilità, Mobilità e Infrastrutture. I limiti precedenti imposti a 30 km orari rappresentavano una restrizione troppo drastica per arterie stradali così importante e utilizzate”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e Consigliere comunale di Ladispoli, che nei giorni scorsi, insieme al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti che si era fatto portavoce delle istanze della cittadinanza a seguito dei disagi causati.

“Nel ringraziare la Consigliera Chioccia per il rapido intervento, ci tengo a sottolineare – aggiunge Pascucci – i tanti interventi già finanziati e completati sulla viabilità delle nostre zone in questi anni. A brevissimo interverremo sull’intera Settevene Palo, in tutti i suoi 33km di lunghezza. Un impegno che avevo preso già in passato e per il quale sono profondamente soddisfatto. Chiaramente, analoga attenzione avranno le altre strade di competenza della Città Metropolitana ricadenti nel nostro comprensorio.”

Soddisfatto anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Nei giorni scorsi come Sindaco di Cerveteri ho ricevuto molteplici segnalazioni e proteste da parte di cittadini e comitati che, pur consapevoli dell’importanza del rispetto del limite, lo ritenevano eccessivamente restrittivo. Per questo, mi sono attivata insieme al nostro ex Sindaco Alessio Pascucci, oggi Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, affinché facesse leva sull’Ente per rivedere il provvedimento. La Settevene Palo Nuova è una strada fondamentale del territorio, perché collega tre realtà grandissime, dalle zone del Lago a Cerveteri con le sue Frazioni e ovviamente tutto il litorale. Sono altrettanto soddisfatta per l’impegno da parte dell’Ente Metropolitano per il restyling del manto stradale, un lavoro importante non solo per la nostra città ma per l’intero comprensorio”.