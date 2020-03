Condividi Pin 0 Condivisioni

Lo annuncia il Visesindaco della Città Metropolitana di Roma Teresa Zotta: “Un percorso difficile ma risolto”

Settevene Palo, a marzo l’inizio dei lavori – “E’ stato un percorso complesso, alla fine siamo riusciti a trovare la soluzione per questa strada che ha prodotto non pochi disagi ai nostri cittadini. Avremmo concluso prima i lavori, se non ci fossero state implicazioni giuridiche, che hanno coinvolto terzi e che hanno rallentato il corso della procedura di intervento. Apriremo i lavori entro il mese di marzo per concluderli nel mese di Giugno di quest’anno, per riaprire la strada anche ai mezzi pesanti. Ci scusiamo con i cittadini che hanno subito difficoltà nel percorrere strade alternative. Abbiamo messo in campo ogni sforzo per far conciliare da una parte l’iter legale delle procedure, dall’altra l’assunzione di responsabilità da parte dei proprietari dei terreni coinvolti. Ringrazio i nostri tecnici di Città metropolitana e l’impegno costante del Consigliere Delegato Carlo Caldironi, che ha seguito l’evolversi della situazione”.Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma