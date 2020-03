Condividi Pin 8 Condivisioni

La nota di Ilaria Fantozzi, Coordinatrice di FDI Santa Marinella

Santa Marinella, Fratelli d’Italia interviene sul Referendum del 29 marzo

Santa Marinella, Fratelli d’Italia interviene sul Referendum del 29 marzo – Sentendo parlare molto poco del Referendum che avrà luogo alla fine di marzo, abbiamo deciso di sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza che avrà questo voto.

“DOMENICA 29 marzo 2020 è la data prestabilita per il quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica italiana. I seggi saranno aperti della ore 7:00 alle 23:00 e tutti gli aventi diritti potranno esprimere il proprio voto per approvare o respingere il testo di legge riguardante il taglio dei parlamentari. Le modifiche riguardanti gli articoli 56, 57 e 58 della Costituzione sono state già approvate dalla Camera dei Deputati. Tuttavia, affinché una legge di modifica costituzionale possa esser promulgata, e quindi resa effettiva, è necessaria non solo la doppia lettura da parte di ogni Camera, ma anche la maggioranza dei 2/3 da parte dei deputati e dei senatori in seconda votazione. Ed è proprio in Senato che tale maggioranza non è stata raggiunta. Pertanto, 71 senatori, così come previsto dal disposto di cui all’art. 81 della Carta Costituzionale, hanno depositato la richiesta di referendum presso la Corte Suprema di Cassazione lo scorso 10 gennaio 2020”.

Fratelli d’Italia è l’unico gruppo in Senato a non aver firmato per chiedere la celebrazione del referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari, votando all’unanimità a favore della riduzione del numero dei parlamentari.

“Il testo sul quale i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sarà il seguente: Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019.

Articolo 56: detta disposizione riguarda la composizione della Camera. Attualmente il numero dei deputati è pari a 630. Con la modifica in oggetto è previsto il taglio di 230 di essi che, quindi, diventerebbero 400. Il numero di deputati eletti per la Circoscrizione estero passerebbe, inoltre, da 12 a 8.

Articolo 57: la previsione normativa in parola inerisce la composizione del Senato. Con l’approvazione delle modifiche di cui al referendum il numero dei senatori passerebbe da 315 a 200, mentre quello dei senatori eletti per la circoscrizione estero diminuirebbe da 7 a 3. Il nuovo testo prevede anche che le due Province autonome di Trento e Bolzano vengano equiparate alle regioni con tre senatori a testa. Rimangono invariati, invece, i seggi assegnati al Molise e alla Valle d’Aosta.

Articolo 59: quest’ultima norma riguarda il tema dell’elezione dei 5 senatori a vita. La modifica, in particolare, chiarisce che il numero massimo di senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica non può, in nessun caso, essere superiore a 5. Con tale previsione viene, pertanto, eliminata l’ambiguità del precedente testo costituzionale in cui il limite imposto di 5 poteva intendersi come limite massimo di senatori a vita presenti in Senato oppure come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun Presidente della Repubblica”.

Per mesi FDI ha raccolto firme per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare; il circolo di Santa Marinella ha riscontrato estrema partecipazione e sensibilità per tali proposte di legge; Chiediamo ancora una volta la vostra fiducia , Domenica 29 Marzo votiamo SI e diamoci un taglio netto.

Coordinatore del Circolo FDI Santa Marinella FANTOZZI ILARIA.