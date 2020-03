Condividi Pin 0 Condivisioni

Presenti sul posto 118 e Forze dell’Ordine

Settecamini, divampa incendio in un appartamento: nessun ferito –

In data 28/03/2020 la Sala Operativa del Comando di Roma alle ore 11.00 circa ha inviato in Via Mazzeo Di Ricco n° 50 (Settecamini) due Squadra VVF con l’ausilio dell’Autoscala di una Autobotte ed il Carro Teli per un incendio all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un palazzo di quattro.





Appena giunti sul posto il personale VVF si è occupato dell’immediato spegnimento dell’incendio, ormai generalizzato e che aveva interessato tutte le stanze e gli arredi.

Al termine l’appartamento è stato dichiarato inagibile e gli inquilini degli appartamenti confinanti sono stati rassicurati e fatti rientrare nelle proprie abitazioni.



Non ci sono stati feriti e sul posto erano presenti il 118 e le Forze dell’Ordine.