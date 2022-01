“Ci riserviamo di chiedere in incontro con i soggetti istituzionali, con riserva di tutela nelle opportune sedi giudiziarie per le affermazioni che screditano la nostra immagine”

Servizio Igiene a Cerveteri, la MSA: “Diffuse notizie false e tendenziose” – riceviamo e pubblichiamo:

“In relazione delle dichiarazioni che circolano tra organi di stampa e social media, la MSA ritiene doveroso offrire adeguate informazioni e rappresentazione su quanto dichiarato da alcuni dipendenti ed addetti ai lavori.

Nello specifico, per ciascun argomento contestato si riporta quanto segue:

– STIPENDI IN RITARDO:

• I ritardi per due giorni verificatisi nel pagamento degli stipendi di dicembre sono imputabili – così come chiarito a tutte le OOSS – esclusivamente a ragioni di emergenza epidemiologica che ha colpito – gli addetti dell’Ufficio Personale, che hanno – comunque – lavorato da casa – pur colpiti da covid – ed al fine per garantire la corresponsione degli stipendi.

– ADEGUAMENTO LIVELLI:

• Nulla di più falso. Sebbene restano distanti e differenti le posizioni aziendali e sindacali sulla efficacia di un verbale sindacale sottoscritto dalla Camassambiente e di cui la MSA si è fatta carico, con incontro del 20 gennaio u.s. al fine di dirimere la vertenza in atto ed evitare disservizi alla cittadinanza per le continue minacce di sciopero, ha convenuto unitamente alle OOSS di riconoscere quanto richiesto dalle stesse.

Soluzione condivisa da tutte le sigle sindacali presenti in azienda e sottoscrittori di accordo.

– MEZZI NON CONFORMI:

• Come accertato dal DEC negli incontri di verifica tenutisi nei giorni scorsi, gli automezzi sono tutti conformi al CSA ed al progetto offerta. Peraltro, gli automezzi sono stati, tutti nessuno escluso, regolarmente sottoposti a manutenzione. Il DEC ha qualificato non conformi alcuni automezzi, non per ragioni tecniche e funzionali, ma per ragioni contrattuali, in quanto tali automezzi sono immatricolati in data anteriore all’inizio dell’appalto. Le OOSS strumentalizzano tale situazione ignorando che tali automezzi non sono quelli previsti numericamente dall’appalto, ma sono automezzi ulteriori inseriti dalla MSA per meglio sopperire al servizio svolto in eccedenza a quelli contrattuali.

– VESTIARIO:

• Nel suddetto incontro del 20/01/2022 le OOSS evidenziavano la necessità di dotare il personale di mantelline ad alta visibilità. Orbene, a distanza di un solo giorno si è data prova dell’acquisto delle mantelline e della successiva consegna che ne sarebbe susseguita.

– SPOGLIATOI E BAGNI INADEGUATI:

• Nell’incontro suddetto le Parti hanno preso atto che gli spogliatoi ed i bagni fossero stati sistemati per una precedente infiltrazione di acqua e che l’ultima attività da farsi era esclusivamente riferibile alla pitturazione degli ambienti in corso di esecuzione.

A seguito della impossibilità di utilizzare gli automezzi classificati non conformi, che non riguarda i mezzi previsti da capitolato d’appalto, la società si è vista momentaneamente costretta a modificare il servizio giornaliero di raccolta, dando immediata informativa all’utenza attraverso ogni strumento “social” disponibile. In verità la strumentalità delle azioni di alcuni dipendenti e di alcune sigle sindacali passa attraverso l’intento, già in atto da tempo, di voler trasformare i rapporti dei propri iscritti da part time a tempo pieno, ignorando che nell’appalto sono occupati oltre 25 unità rispetto a quelle previste dal capitolato di appalto e presenti all’inizio della commessa.

Alcune sigle sindacali, evitano di riferire che hanno ritenuto abbandonare l’incontro sindacale in atto nella giornata della scorsa settimana, non per le ragioni pubblicamente esposte, ma solo ed unicamente per non essere state accontentate sulle richieste di riconoscimento del tempo pieno ai propri iscritti. Si vuole strumentalizzare l’informazione pubblica ignorando la necessità da parte della MSA di organizzare il servizio in maniera ottimale evitando incrementi occupazionali non funzionali che comporterebbero ulteriori, insostenibili costi dell’intero appalto.

Al fine che sia fatta chiarezza con una adeguata informativa sul servizio attualmente svolto dalla scrivente rispetto al capitolato di appalto ed evitare ogni strumentalizzazione di cui siamo oggetto, ci riserviamo di chiedere in incontro con i soggetti istituzionali interessati, con riserva di tutela nelle opportune sedi giudiziarie per le affermazioni false e tendenziose che screditano l’immagine aziendale”.

Meridionale Servizi Ambientali s.r.l.