Servizio idrico. Opere urgenti alle condotte di CMT, ripristino nella zona nord di Civitavecchia in serata –

Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che sono in corso attività di manutenzione urgenti ad opera di Talete Spa e del consorzio Medio Tirreno.

Il ripristino della fornitura idrica al punto di consegna Filtri Aurelia è ancora in corso e conseguentemente non ha consentito il corretto caricamento dell’impianto.

La situazione è tale, aggiunge il gestore del servizio idrico, che nella giornata odierna (26 agosto) potrebbero ancora verificarsi forti abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle zone: Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e Zona la Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino, zona Industriale (via Flores, via Siligato, via La Rosa), area portuale, zona Punton de’ Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Salvo imprevisti, aggiunge Acea, il ripristino del servizio è previsto nella tarda serata odierna.

Per limitare il disagio alle utenze, il gestore informa inoltre che è previsto lo stazionamento di due autobotti in via Rossini e in piazza Vivaldi.