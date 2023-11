Servizio idrico a Cerenova, l’amministrazione: bollettini pagabili sia in una unica soluzione che in due rate

In questi giorni i cittadini della sola frazione di Cerenova stanno ricevendo la fatturazione relativamente gli anni 2020 – 2021 sul servizio idrico ad uso irriguo. A tal riguardo, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti precisa: “Si tratta della bollettazione relativa le annualità in cui eravamo in pandemia. In quei due anni, consapevoli di quanto le famiglie si trovassero già in profonda difficoltà economica, non volevamo vessarle con ulteriori tassazioni, seppur non esose come infatti dimostrano i bollettini che stanno arrivando in queste settimane alle famiglie”.

“Come Amministrazione sosteniamo fortemente l’importanza del servizio irriguo a Cerenova, soprattutto in considerazione della grande emergenza idrica che stiamo vivendo a livello nazionale – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – non a caso, abbiamo stanziato all’interno del bilancio comunale dell’Ente delle risorse per poter eseguire interventi di manutenzione straordinaria alla rete, in modo anche di limitarne quanto più possibili eventuali guasti che comporterebbero solamente sprechi d’acqua e disagi ai proprietari di giardini, che si vedrebbero dunque impossibilitati nella attività di annaffiamento”.

“Il pagamento di questi bollettini – conclude il Sindaco – si riferisce esclusivamente al canone base annuo degli anni 2020 e 2021, mentre i consumi reali verranno fatturati dopo la lettura del contatore che verrà effettuata dal personale di Multiservizi. Il pagamento di questi bollettini potrà essere effettuato in due rate, con scadenza 31 dicembre e 31 marzo 2024, oppure in una rata unica, la cui scadenza è il 31 dicembre di quest’anno. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Multiservizi Caerite al numero 0699552659”.