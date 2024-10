Servizi Straordinari di controllo della Polizia di Stato in diverse zone della Capitale: 415 persone identificate, 115 veicoli controllati e 10 esercizi commerciali sottoposti ad ispezione amministrativa. Elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 30.000 euro.

415 persone identificate, 115 veicoli controllati e 10 esercizi commerciali sottoposti ad ispezione amministrativa: questi i risultati conseguiti nel corso dei numerosi servizi di Alto Impatto Distrettuale svolti nei giorni scorsi su ordinanza del Questore di Roma.

In zona Monteverde, gli agenti dell’XII Distretto Monteverde hanno svolto un’attività di controllo del territorio e antidegrado presso la Stazione ferroviaria Ostiense-Trastevere con attenzione maggiormente incentrata su piazzale Enrico Dunant, unitamente agli uomini della Sottosezione Polfer Ostiense, con l’ausilio del personale del Servizio Giardini del Dipartimento ambiente del Comune di Roma Capitale e Italgas per il ripristino del decoro e della legalità.

In tutto sono 10 le persone identificate e 10 i veicoli sottoposti a controllo.

Il XIII Distretto Aurelio, invece, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi di via Baldo degli Ubaldi, via Boccea e Valle Aurelia dove sono state identificate 144 persone, controllati 44 veicoli e sottoposti ad ispezione anche 2 esercizi commerciali con applicazione dell’Art. 100 del T.U.L.P.S.

Ancora un servizio di Alto Impatto Distrettuale è stato effettuato dagli uomini del III Distretto “Fidene Serpentara”, con la collaborazione del Reparto Cinofili e degli equipaggi della Polizia Locale Roma Capitale. Nel corso dell’attività, sono state identificate 34 persone, controllati 12 veicoli ed effettuate 2 contestazioni al Codice della Strada. Sono, inoltre, 5 gli esercizi commerciali sottoposti ad ispezione amministrativa con un totale di 7 contestazioni relative a violazioni amministrative, di cui 5 nel corso del controllo di tre sale VLT, per un importo totale di 17.764 euro e 2 segnalazioni finalizzate alla revoca del titolo VLT per omessa presenza del titolare. Inoltre, all’interno di una sala giochi, in via di Settebagni, è stato installato uno sportello bancomat non ottemperando al Regolamento Comunale che prevede una distanza minima fra i locali pubblici dove è possibile giocare e gli sportelli bancomat con conseguente segnalazione agli organi competenti finalizzata alla chiusura del locale.

Sempre gli agenti del III Distretto, nel corso di un ulteriore servizio, hanno identificato 109 persone, controllato 50 veicoli e sottoposto ad ispezione ammnistrativa 3 esercizi commerciali. 4 le contestazioni elevate a fronte di violazioni amministrative per un importo di 12.532 euro; presentata anche una segnalazione finalizzata alla revoca del titolo VLT per omessa presenza del titolare.

Infine, gli agenti del XI Distretto San Paolo unitamente agli uomini del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato controlli mirati nell’area del complesso Corviale volti a contrastare situazioni di degrado e alleviare nei cittadini il senso di insicurezza dovuto ad episodi di illegalità e reati predatori. Al termine dell’attività sono state identificate 118 persone e controllati 87 veicoli.