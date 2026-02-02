Sequestro di rifiuti pericolosi tra Cerveteri e Torrimpietra: il plauso del Sindaco Elena Gubetti alla Guardia di Finanza

Sventato un possibile disastro ambientale, appello alla cittadinanza della Sindaca: “usate i servizi comunali, non affidatevi all’illegalità”

“Un possibile disastro ambientale sventato grazie alla prontezza e alla meticolosità degli uomini del Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza”. Con queste parole Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, esprime il proprio ringraziamento alla Compagnia di Ladispoli, guidata dal Comandante Capitano Valerio Nava, per l’operazione che ha portato al sequestro di un autocarro con oltre 850kg di rifiuti pericolosi nel territorio tra Cerveteri e Torrimpietra.

Il mezzo, privo di qualsiasi documentazione o formulario per la tracciabilità, trasportava un carico eterogeneo di materiali da smaltire: vernici, apparecchiature fuori uso (RAEE), inerti, plastica, mobili e sfalci verdi. Il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per il reato di trasporto illecito di rifiuti e il veicolo sottoposto a sequestro preventivo.

“Agli uomini della Guardia di Finanza va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente per il rispetto della legalità – prosegue il Sindaco Gubetti – Un carico di tali dimensioni, se non fosse stato intercettato, sarebbe probabilmente finito per essere abbandonato illegalmente nelle nostre campagne o sul nostro litorale, causando danni incalcolabili all’ambiente.”

Oltre al plauso per l’operazione, il Sindaco Gubetti rivolge un forte richiamo alla cittadinanza sulla gestione responsabile dei materiali da smaltire:

“Il trasporto illecito è un reato penale. Non esiste alcun motivo per affidarsi a soggetti abusivi che operano fuori dalla legge. A Cerveteri la legalità è un servizio accessibile a tutti grazie a una rete capillare di soluzioni gratuite per il corretto conferimento. C’è l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo, aperta 7 giorni su 7 per ricevere ogni tipologia di materiale, il ritiro a Domicilio su appuntamento per smaltire comodamente i materiali ingombranti senza uscire di casa e le Isole Ecologiche Itineranti, presenti regolarmente su tutto il territorio e nelle frazioni, oltre alla Raccolta Porta a Porta per la gestione ordinaria e quotidiana dei rifiuti”.

“Affidarsi a soggetti non autorizzati – conclude il Sindaco – non solo alimenta il degrado e l’inquinamento, ma espone il cittadino a gravi rischi legali e aumenta i costi di bonifica per tutta la collettività. Proteggere Cerveteri significa scegliere esclusivamente i canali ufficiali.”

I materiali sequestrati sono stati già affidati a operatori specializzati per il corretto smaltimento secondo la normativa vigente.