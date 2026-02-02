Rete fisica si avvia verso quota 19mila

First, avanza desertificazione bancaria, -516 sportelli in 2025 –

Prosegue la riduzione degli sportelli bancari in Italia.

Nell’ultimo anno la rete fisica, come sottolinea l’ultimo rapporto dell’osservatorio First Cisl, “si è ridotta ulteriormente con la chiusura di 516 sportelli, scendendo a 19.140 al 31 dicembre 2025, -2,6%”.

“Quasi la metà dei comuni è priva di filiali: sono 3.457, il 44% del totale, 75 in più rispetto al 2024”. Si moltiplicano le chiusure anche nei grandi centri urbani. Circa 5 milioni di italiani non hanno accesso fisico ai servizi bancari. Per il segretario generale del sindacato Riccardo Colombani: “Il modesto incremento dell’utilizzo dei canali digitali non giustifica le chiusure”.