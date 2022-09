Sequestra moglie e figlio a Cerveteri, arresto convalidato per il 40enne

Sequestra moglie e figlio a Cerveteri, l’uomo è ora ai domiciliari e con obbligo di indossare il braccialetto elettronico

Il gip ha convalidato l’arresto per l’uomo di origini romene che la scorsa settimana aveva rinchiuso moglie e figlio minorenne dentro casa. Il quarantenne li aveva minacciati con un coltello e tenuti in ostaggio per almeno un’ora. Non solo, già in precedenza aveva tentato di incendiare la propria macchina cospargendola di carburante.

Lei, 43 anni, voleva separarsi da tempo dal marito. La donna aveva denunciato l’episodio dell’automobile alle forze dell’ordine ed è riuscita a contattarle anche in occasione del sequestro. I carabinieri di Cerveteri, coordinati da Civitavecchia, sono riusciti ad intervenire arrestando l’uomo che aveva finto di non essere in casa per tentare la fuga.

Nell’abitazione è stata rinvenuta anche un’arma detenuta illegalmente.

L’udienza che ha convalidato l’arresto si è tenuta a Civitavecchia. L’uomo, ora ai domiciliari, dovrà indossare anche il braccialetto elettronico.