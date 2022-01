Dal latte alla bigiotteria nessun controllo, nemmeno a campione, all’interno dei supermercati dove sarà consentito entrare senza green pass

Senza green pass al supermercato si potrà comprare tutto –

Dal latte alla bigiotteria, passando anche per qualsiasi tipo di prodotto venduto al suo interno. Al supermercato si potrà accedere senza green pass e si potrà comprare qualsiasi cosa senza alcun bisogno di dover dimostrare, una volta giunti in cassa, di essere in possesso del certificato verde.

Questa la mezza marcia indietro di Palazzo Chigi arrivata ieri sera con una faq. Quindi chi va al supermercato potrà acquistare generi alimentari di prima necessità ma anche vasi da giardino o complementi di arredo se venduti all’interno dello stesso esercizio commerciale.

Diversa la situazione per chi entrerà in un centro commerciale: si potrà accedere liberamente solo nei locali che vendono alimentari o farmaci ma non in un altro che, ad esempio, vende abbigliamento.

DOVE SI PUO’ ACCEDERE SENZA GREEN PASS

Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto.

Negozi di commercio al dettaglio di surgelati

Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento