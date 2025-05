Sentieri Etruschi e Cascatelle di Cerveteri: la Protezione Civile ripristina la segnaletica vandalizzata e garantisce la sicurezza

I Sentieri Etruschi e i suggestivi percorsi naturalistici delle Cascatelle di Cerveteri sono da sempre una meta prediletta per residenti e turisti. I cartelli segnavia, fondamentali per orientarsi lungo questi itinerari, erano stati posizionati nel maggio 2023 dalla Protezione Civile comunale per garantire sicurezza e tranquillità a chi decide di trascorrere qui una giornata immersa nella natura.

Purtroppo, proprio la scorsa settimana, la Protezione Civile ha dovuto ripristinare ben 40 cartelli che erano stati rimossi o danneggiati da atti vandalici. “I cartelli sono stati riposizionati in particolare nelle zone più critiche – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ovvero quei punti in cui più facilmente capita che i cittadini o gli escursionisti si perdano”.

Oltre alla segnaletica, la Protezione Civile è spesso chiamata a intervenire nelle ricerche di persone che si perdono lungo i sentieri. “La nostra Protezione Civile comunale – prosegue il Sindaco – è professionalmente preparata e dispone di una squadra dedicata alle ricerche, dotata anche di cani da ricerca persone. Sono risorse fondamentali per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano i nostri sentieri”.

“Un grande ringraziamento – conclude il Sindaco – ai volontari della Protezione Civile, guidati da Renato Bisegni, per il loro impegno costante e per il lavoro prezioso che svolgono ogni giorno a tutela del nostro territorio.

