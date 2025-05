Il 4° S ITE SIA dell’IIS “Enrico Mattei” di Cerveteri vince la competizione regionale “Startupper School Academy” nella categoria “GAME GEEK”

Grande trionfo per l’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Cerveteri: la classe 4° S ITE SIA ha conquistato il primo posto nella competizione regionale Startupper School Academy per la categoria “GAME GEEK”, grazie a un innovativo progetto di gaming dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I protagonisti di questo importante risultato sono: Andrea Scalella, Daniele Petrocchi, Lorenzo Polise e Filippo Guglielmino. Il loro progetto, originale e al tempo stesso di grande valore sociale, ha saputo coniugare tecnologia, creatività e sensibilizzazione su un tema cruciale come quello della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute nei contesti lavorativi.

Un plauso vivissimo va a questi studenti, che nel corso del percorso progettuale hanno dimostrato talento, spirito di squadra e una visione concreta e attuale delle problematiche del mondo contemporaneo. La loro vittoria rappresenta un’ulteriore conferma dell’eccellenza dell’Istruzione Tecnica offerta dall’Istituto cerite, sempre più orientata all’innovazione e attenta alle dinamiche sociali e professionali.

La competizione ha visto sfidarsi team provenienti da scuole di tutte le province del Lazio, attentamente valutati da una commissione tecnica altamente qualificata, composta da esperti del settore dell’innovazione, dell’imprenditorialità giovanile e della formazione.

La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì 28 maggio, nella suggestiva cornice dell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma, alla presenza di rappresentanti del mondo scolastico, universitario, imprenditoriale e delle istituzioni.

Questo importante riconoscimento rappresenta non solo un traguardo per i nostri studenti, ma anche uno stimolo per continuare a promuovere una didattica viva, concreta e proiettata verso il futuro. Complimenti ancora ai nostri campioni!