Sentenza Vannini, Grando: “Ladispoli vi abbraccia”

Il primo cittadino esprime vicinanza nei confronti di Marina e Valerio

Marina e Valerio sono sempre stati un esempio di coraggio e determinazione.

Hanno lottato 5 anni ininterrottamente per ottenere giustizia e verità per il proprio figlio, con il sostegno di tante persone che non hanno mai smesso di stare al loro fianco.

Aspettavamo tutti con ansia questo momento e finalmente lo possiamo dire: giustizia è stata fatta!

Oggi anche Marco sarà felice lassù, e sarà ancora più orgoglioso dei suoi fantastici genitori.

Ladispoli vi abbraccia