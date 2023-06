Sedotta e Sclerata Show 2, Ileana Speziale: “Progetto per incoraggiare tutti a vivere, sempre. Verso i sogni ed oltre”

Il 30 maggio presso il Teatro Quirino – Vittorio Gassman in Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla 2023, è andato in scena l’evento Sedotta e sclerata show2. Lo spettacolo, ancora una volta, ha reso speciale la giornata mondiale della sclerosi multipla grazie al potere dell’arte…in tutte le sue forme.

Ileana Speziale, giornalista e scrittrice, padrona di casa dell’evento, al culmine di una serata ricca di emozioni ha affermato:

“Tutto questo è stato possibile grazie ad una squadra fantastica che ha creduto in un progetto nato per incoraggiare tutti a vivere sempre, nonostante tutto verso i sogni ed oltre..!”

Sedotta e Sclerata Show 2

La serata ha preso il via con l’intervento del Presidente dell’Assemblea delle persone con SM Gianluca Pedicini che ha illustrato le tante iniziative che l’associazione svolge per stare vicino alle persone con SM. A seguire è intervenuto il Dirigente medico uoc neurologia fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e ricercatore presso università cattolica del sacro cuore di Roma centro di ricerca per la sclerosi multipla Prof. Matteo Lucchini il quale ha evidenziato l’impatto e i passi in avanti fatti dalla Ricerca.

Un “incontro a più voci”, ma anche a più mani, organizzato dall’Associazione Libera Civitas, che ha messo insieme un corposo numero di artisti, ognuno esponente di una categoria dell’arte, per una lunga sequenza di emozioni: dalla musica lirica con Piero Mazzocchetti, alle letture teatrali con l’insuperabile Massimo Lopez accompagnato al pianoforte dal Maestro Gerardo di Lella, dalla comicità firmata Francesca Manzini, alla musica “pop” più amata di Gigi Finizio, fino a spingersi tra le corde di irrefrenabili virtuosi della “musica-divertimento”, il Sorprendente DUO BALDO.

Il primo ballerino e coreografo, Andrea Cavalieri (con le ballerine di Brancaccio Danza), ha presentato un suo personale “omaggio a Lucio Dalla”; ed il chitarrista – arrangiatore Roberto Fabbri, anche con il contributo della splendida Miss Italia, Lavinia Abate, ha proposto alcune sue rivisitazioni delle più belle canzoni di Mogol – Battisti. La musicista Micol Arpa Rock, ha regalato al pubblico due brani tratti dal suo repertorio internazionale. La cantante Francesca Arlotta ha deliziato il pubblico cantando Non Amarmi, successo condiviso con Aleandro Baldi nel Sanremo 1992.

Di particolare importanza quest’anno anche la partecipazione alla serata di Sua Eminenza, Cardinale Angelo Comastri, per una riflessione allargata sui temi della sofferenza e sui valori della vita. Al termine del suo intervento è stata trasmessa una toccante versione del “Padre Nostro”, tratta dal “Videocatechismo della Chiesa Cattolica” del regista Gjon Kolndrekaj, presente sul palco.

La serata entusiasmante è stata presentata dal conduttore RAI, Savino Zaba. Sul finale Ileana ha ricevuto un omaggio direttamente dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina On. Svetlana Celli la quale ha affermato che l’istituzione che rappresenta continuerà a sostenere progetti come Sedotta e sclerata di Ileana Speziale, utili e necessari per stare vicini alle persone con disabilità in modo brillante ed emozionante.

La manifestazione è stata promossa e realizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Libera Civitas con il Patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Lazio, Presidenza dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.