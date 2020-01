Seconda categoria, chiuso il girone d’andata. Gli Etrurians tracciano un bilancio

Condividi Pin 3 Condivisioni

Il presidente Gianmarco Silveri: “Raccolto meno rispetto al gioco espresso”

Seconda categoria, chiuso il girone d’andata

Terminato il girone di andata gli etrurians tracciano un bilancio e guardano all’imminente futuro.

“La squadra – spiega il presidente Gianmarco Silveri – ha raccolto meno punti rispetto al gioco espresso. Il calcio è così ed in parte e probabilmente la squadra è ancora alla ricerca della sua migliore dimensione. In parte è comprensibile in quanto siamo solo al secondo anno e la rosa è cambiata molto, ma ci aspettiamo sicuramente di più!

Chiuso il girone d’andata – aggiunge il presidente – con lucidità dobbiamo rivedere nostri obbiettivi. Lo facciamo con rammarico in quanto gli Etrurians hanno dato evidenza di avere un grandissimo potenziale. Per questo faccio un appello ai ragazzi: forza vogliamo di più!”.

