Scuolambiente inserita nel Catalogo Gens di Città Metropolitana Roma Capitale

Si tratta di un elenco di Associazioni accreditate riguardante gli operatori del settore di educazione e sostenibilità ambientale per le Aree protette. “Per noi” dice la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “è un importante certificazione che riconosce tutto il lavoro svolto in questi anni a Torre Flavia. Per questo voglio ringraziare il dottor Corrado Battisti referente per la Città Metropolitana dell’Area Protetta di Torre Flavia e il Dottor Alessio Argentieri dirigente del Servizio Aeree Protette”. Questo riconoscimento giunge alla fine di un percorso scolastico particolarmente intenso per Scuolambiente che ha partecipato attivamente alle iniziative per il 25° anniversario di Torre Flavia e ha organizzato visite guidate per gli studenti del comprensorio e della Capitale. “In queste attività abbiamo sempre trovato la collaborazione dello stabilimento di Ezio alla Torretta che ha allestito e messo a disposizione delle scolaresche il Giardino del Fratino”. E’ questa un’ area attrezzata di esclusiva proprietà dello stabilimento che i gestori hanno, eccezionalmente, voluto aprire per il periodo scolastico agli studenti grazie alla collaborazione fattiva e continua con Scuolambiente. “Devo ringraziare Ezio e la sua famiglia per averci concesso questo spazio che ci ha consentito di accogliere le scolaresche in un modo davvero piacevole e funzionale, adesso con l’inserimento in questo catalogo potremo lavorare con ancora maggiore passione per far conoscere e proteggere questo bellissimo territorio” Conclude la Presidente Cantieri.