L’assessore alla scuola Fiovo Bitti ha commentato l’inizio dell’anno scolastico nella città balneare

“Scuola Ladispoli, la partenza è andata nel complesso molto bene”

“La partenza è andata nel complesso molto bene”. A dirlo è stato l’assessore alla scuola Fiovo Bitti che ha commentato l’inizio dell’anno scolastico nella città balneare.

“Naturalmente – ha proseguito Bitti – i primi giorni sono di rodaggio e servono soprattutto per individuare alcune piccole migliorie, ad esempio nell’utilizzo delle diverse entrate disponibili. In queste ultime settimane, di concerto con le direzioni didattiche, sono stati fatti molti sforzi per garantire l’inizio delle lezioni scolastiche in classe”.

“I nostri ragazzi, dopo questi lunghi mesi lontano dalle aule, avevano bisogno di normalità e il tornare in classe è stato per loro come una festa”.

“Un grazie – ha concluso Bitti – ai dirigenti scolastici, al personale, agli allievi e alle allieve e ai genitori”.