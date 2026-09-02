Scuola, il 14 settembre si torna in classe: anche a Ladispoli resta l’incognita caldo

Il 14 settembre migliaia di studenti di Ladispoli e del litorale torneranno sui banchi, ma resta l’incognita delle temperature. Molti istituti sono infatti dotati di riscaldamento, ma non di sistemi di climatizzazione. Se il caldo dovesse persistere nelle prime settimane di scuola, potrebbe riaprirsi il dibattito sull’organizzazione dell’avvio delle lezioni e, in prospettiva, sull’installazione di impianti di raffrescamento. «È sicuramente un tema che potrà essere valutato nel tempo», spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Margherita Frappa, precisando però che «non tutti i dirigenti scolastici» sarebbero favorevoli alla soluzione.