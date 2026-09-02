Paolacci e Ramazzotti salutano la squadra alla vigilia dell’esordio: “Abbiamo a cuore i colori verde azzurri, speriamo di iniziare con due vittorie di fila”

Visita al Galli per i consiglieri Gianluca Maria Paolacci e Ramazzotti, da sempre vicini alla squadra verdeazzurra, in vista dell’esordio di domenica contro l’Anguillara.

I due consiglieri hanno salutato i ragazzi e il mister, insieme alla dirigenza, rivolgendo alla squadra un grande in bocca al lupo per l’appuntamento di domenica e per l’inizio della nuova stagione.

Una visita che conferma la vicinanza di Paolacci e Ramazzotti ai colori della squadra. E non manca una curiosa ironia della sorte: sulla panchina dell’Anguillara siederà infatti Fabrizio Morelli, cognato di Gianluca Maria Paolacci.

«I colori non si possono tradire, soprattutto a differenza di altri che li utilizzano per meri scopi personali, che nulla hanno a che vedere con lo sport. Non è la prima volta che vengo al campo, lo faccio da anni, così come il consigliere Ramazzotti. Auguro alla squadra di partire subito bene e, speriamo, con almeno due successi di fila».

L’obiettivo, dunque, è partire con il piede giusto. La prima sfida stagionale è ormai alle porte e l’ambiente verdeazzurro è pronto a sostenere la squadra, con l’auspicio di inaugurare il campionato nel migliore dei modi.