La sindaca Elena Gubetti e il vicesindaco Riccardo Ferri hanno partecipato ai festeggiamenti insieme alla numerosa famiglia e agli amici di una vita

Cerveteri festeggia i cento anni di Irlanda. Gli auguri di tutta la città

Cento anni di vita, di ricordi e di profonde radici nella comunità di Cerveteri. Irlanda ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto della sua famiglia, delle amiche storiche e di tante persone arrivate anche da Vignanello, il paese dal quale partì nel 1932, quando aveva appena sei anni. A portarle personalmente gli auguri della città sono stati la sindaca Elena Gubetti e il vicesindaco Riccardo Ferri. Con Irlanda c’erano le sue tre figlie, i sette nipoti e i nove pronipoti. Tra le amiche presenti anche Anna, mamma di Paolo e Francesco Floriani, conosciuti a Cerveteri come i gemelli dello storico banco in piazza.

La storia di Irlanda è legata anche alla crescita della zona bassa di Cerveteri, quando nell’area c’erano ancora aperta campagna e poche abitazioni. Insieme alla sua famiglia contribuì ad animare alcune delle prime attività commerciali della zona: l’alimentari con la tabaccheria e l’osteria, che per molti anni furono anche importanti luoghi di incontro e di socialità.

“Vederla ancora autonoma, nella sua casa, con una tempra incredibile e circondata da affetti così autentici, ci ricorda quanto sia preziosa la trama di relazioni che lei stessa ha intessuto nel tempo”, ha scritto la Sindaca Gubetti, ringraziando Irlanda per aver contribuito a costruire la Cerveteri di oggi. A Irlanda gli auguri più affettuosi per questo straordinario traguardo.