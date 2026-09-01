Ladispoli, Rinnovamento riparte: “Esperienza e nuove energie per costruire la classe dirigente di domani”

Riceviamo e pubblichiamo:

L’associazione Rinnovamento apre una nuova fase della propria attività a Ladispoli e lo fa partendo dalla definizione della propria identità, dall’apertura a nuove adesioni e da una rinnovata organizzazione interna.

Il primo appuntamento sarà lunedì 7 settembre alle ore 18.00, presso il Bar Black House di Ladispoli, dove è stata convocata l’Assemblea dei Soci.

Tra i principali punti all’ordine del giorno ci saranno la presentazione e la discussione del nuovo Manifesto dei Valori di Rinnovamento, l’apertura dell’associazione a nuovi soci e la valutazione di una nuova struttura organizzativa capace di accompagnare il percorso che prenderà forma nei prossimi mesi.

Rinnovare non significa ricominciare da zero.

È proprio da questo principio che parte il nuovo Manifesto dell’associazione.

Per Rinnovamento, costruire il futuro significa partire da ciò che di buono è stato fatto, imparare dagli errori e mettere al centro persone, competenze e responsabilità.

L’associazione nasce dalla convinzione che la buona politica e la buona amministrazione non possano essere improvvisate. Governare una comunità richiede preparazione, capacità di ascolto, passione ed esperienza.

Da qui l’idea che caratterizza il progetto: mettere l’esperienza maturata negli anni da chi ha ricoperto ruoli politici, amministrativi e istituzionali a disposizione di nuove persone che vogliono avvicinarsi all’impegno pubblico, creando un luogo nel quale esperienza ed entusiasmo possano incontrarsi.

Non quindi un semplice ricambio di nomi o di volti, ma un percorso che abbia l’ambizione di contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente.

Rinnovamento vuole essere una comunità aperta e un luogo di incontro, confronto, partecipazione e formazione, fondato su alcuni principi essenziali: il servizio alla comunità prima degli interessi personali, la competenza, il dialogo, il rispetto delle istituzioni, la trasparenza e la responsabilità nelle scelte.

“Rinnovamento non nasce contro qualcuno. Nasce per qualcosa.”

Per costruire persone preparate, libere e responsabili, capaci domani di assumersi il compito e la responsabilità di amministrare la propria comunità.

Perché il vero rinnovamento non consiste semplicemente nel sostituire chi c’è oggi, ma nel preparare chi verrà domani.

L’assemblea del 7 settembre rappresenterà quindi il primo passo di questa nuova fase e l’occasione per condividere il progetto con i soci e porre le basi per l’ingresso di quanti vorranno partecipare e contribuire alla crescita dell’associazione.

Ufficio Stampa

Associazione Rinnovamento