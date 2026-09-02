A Borgo San Martino la 46esima Sagra della Salsiccia con Iva Zanicchi, l’omaggio a Claudio Baglioni e prodotti tipici locali

Appuntamento da venerdì 4 a domenica 6 settembre a Borgo San Martino: stand gastronomici, artigianato, giochi popolari e grande spettacolo

Gusto, tradizione, divertimento e grandi spettacoli. Da 46edizioni è l’appuntamento fisso di tutto il Litorale a Nord di Roma che “chiude” l’Estate: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre torna la Sagra della Salsiccia di Borgo San Martino. Oltre agli stand gastronomici e alle eccellenze agro alimentari del territorio, spazio anche ai grandi concerti, tutti ad ingresso gratuito.

Si comincia venerdì 4 settembre con “Lucia Live – New Melody“, una serata revival anni ’70 e ’80 tutta da ballare. Sabato 5 settembre è il turno di una delle voci più iconiche e riconoscibili del panorama musicale italiano nel mondo. Sul palco, “atterra” l’Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi: la cantante romagnola incanterà il pubblico con una carrellata dei suoi più grandi successi, da “Zingara” a “Testarda io”, da “Ciao cara come stai?” a “Come ti vorrei” e molte altre. Una serata con un’artista intramontabile le cui profonde sonorità blues sapranno richiamare un pubblico di ogni generazione.

A Borgo San Martino la 46esima Sagra della Salsiccia con Iva Zanicchi

Conclude il tris di spettacoli serali, “Igor Minerva – Baglioni si nasce“, il volto noto per le sue apparizioni di successo a Tu Si Que Vales e Tali e Quali si esibirà in una serata interamente dedicata a Claudio Baglioni. A fine Sagra, come di consueto, lo spettacolo pirotecnico.

“Dopo il successo della 63^ Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, torna un altro appuntamento tipico dell’Estate Caerite e molto atteso nella nostra Città. Tradizione, balli di gruppo, musica e degustazioni di prodotti enogastronomici caratterizzeranno anche l’edizione di quest’anno della Sagra della Salsiccia di Borgo San Martino – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – tre giorni ricchi di eventi, all’insegna della riscoperta e della promozione dei prodotti tipici del nostro territorio e dell’intrattenimento. Ogni giorno dalle ore 17:00 stand di artigianato e dalle 18:00 degustazioni presso i numerosi stand gastronomici aperti fino a tarda notte, spettacoli in piazza e giochi tipici di una volta”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessore Francesca Cennerilli – mi complimento con il comitato organizzatore della Sagra per il grande lavoro che anche quest’anno hanno svolto nell’organizzazione di un evento che da sempre rappresenta un punto di riferimento per tantissime famiglie del Litorale laziale”.