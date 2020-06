Scuola: a settembre si torna con mascherine o visiere

Condividi Pin 0 Condivisioni

Si pensa anche a divisori di plexiglas tra i banchi

A lezione con mascherine o visiere e divisori tra i banchi in plexiglas. Questo il ‘piano’ illustrato dal ministro Azzolina per il ritorno tra i banchi di scuola a settembre, come si legge su QuiFinanza.

“L’obiettivo di riapertura a settembre è complesso ma raggiungibile se lavoriamo tutti insieme: il Paese si aspetta da noi che i ragazzi a settembre tornino a scuola”, ha detto il Ministro.

Per gli studenti ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina o indossare le visiere. Si valuterà anche la possibilità di applicare divisori tra i banchi di scuola.

“Non penso siano possibili doppi turni – ha detto – sdoppiamenti delle classi. Guardo piuttosto a una rimodulazione dell’unità oraria”.

“Sulla scuola stiamo mobilitando risorse per oltre 4 miliardi – ha proseguito – ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330milioni per l’edilizia leggera”.

“La norma contenuta nel decreto scuola favorirà i lavori dando ai sindaci potere di intervenire”.