L’intervento ha riguardato il restyling e la messa in sicurezza del parcheggio

Fiumicino, conclusi i lavori al cimitero di Palidoro –

Conclusi i lavori di rifacimento del parcheggio del cimitero di Palidoro.

L’intervento, realizzato dall’assessorato ai Lavori pubblici, ha previsto la sistemazione dei cigli del parcheggio, i percorsi pedonali, la creazione di ulteriori dieci posti in più rispetto agli attuali, la messa in sicurezza dell’uscita su via Aurelia.