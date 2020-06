Ladispoli, al via il terzo step del rifacimento stradale

Condividi Pin 0 Condivisioni

Oggi la Giunta approva il terzo stralcio progettuale riguardante la manutenzione straordinaria delle strade cittadine

Oggi la Giunta Comunale approva il terzo stralcio progettuale riguardante la manutenzione straordinaria delle strade cittadine.

“Siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto finora – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – e stiamo già studiando con l’Ufficio Manutenzioni la programmazione dei prossimi interventi. Lo scorso luglio abbiamo avviato questa opera di fondamentale importanza per la nostra Città, concentrandoci sugli assi viari del centro urbano; in questi giorni abbiamo continuato su punti nodali di Ladispoli, uno su tutti Piazzale Onofri (e spazi adiacenti), luogo del mercato rionale ma è stato anche effettuato il completamento di Via Genova e Via Flavia”.

I prossimi interventi riguarderanno le seguenti vie:

Via di Palo Laziale – da Via del Tritone alla rampa del cavalca-ferrovia

Via del Tritone

Via del Corallo

Lungomare Marina di Palo

Largo del Verrocchio – da Via Palo Laziale a Largo Botticelli

Via dei Campi Fioriti

Via delle Margherite

Via delle Rose – da Via dei Campi Fioriti a Via del Campo Sportivo

Via del Campo Sportivo

Rotatoria Viale Mediterraneo

Via Settevene Palo

Parcheggio Via Capua

“Ringraziamo il Direttore Lavori e tutti i collaboratori dell’Ufficio Manutenzioni – ha concluso De Santis – per l’impegno profuso al fine di garantire la corretta realizzazione degli interventi”.