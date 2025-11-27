Scotti a Puntino porta gusto e musica al Mercato di Ladispoli

Il 29 novembre showcooking, podcast dal vivo e un ospite specialissimo: il cantautore Briga

Sabato 29 novembre sarà una giornata tutta da vivere al Mercato Giornaliero di Ladispoli, dove alle 11:00 prenderà il via un evento che unisce cucina, intrattenimento e solidarietà. La squadra di Scotti a Puntino si prepara infatti a scendere “in campo” per presentare al pubblico il suo attesissimo piatto del mese, frutto di allenamento, passione e tanto entusiasmo.

A rendere l’appuntamento ancora più speciale sarà la presenza di un ospite d’eccezione: Briga. Il cantautore romano ha accolto con entusiasmo l’invito e sarà protagonista di un’intervista all’interno del podcast di un media locale, oltre a fare da apripista alla prima grande sfida “in esterna” del progetto.

L’evento non sarà soltanto un momento di festa, ma anche un’opportunità per conoscere più da vicino il lavoro di Scotti a Puntino e per sostenere l’Associazione Nuove Frontiere ETS, impegnata quotidianamente nel sociale. Tra profumi, sorrisi e chiacchiere, ci sarà spazio per assaggiare piatti preparati con cura, impegno e la voglia genuina di creare connessioni.

Un’occasione perfetta per incontrarsi, condividere e vivere un sabato dal sapore speciale.