Ladispoli, topi nelle scuole: un genitore scrive alla Rai –

Torna al centro dell’attenzione la situazione dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli, dopo la segnalazione di un genitore che ha deciso di rivolgersi direttamente alla Rai per denunciare condizioni igieniche definite “allarmanti”.

Nella sua email, il genitore – che afferma di scrivere “in qualità di cittadino e genitore preoccupato” – sostiene che l’edificio scolastico sarebbe interessato da una presenza significativa di ratti, nonostante un precedente intervento di derattizzazione effettuato settimane fa.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, l’infestazione riguarderebbe diversi spazi dell’istituto, che ospita alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Il genitore riferisce anche di avvistamenti da parte del personale scolastico, “inclusa la Dirigenza”, e della presenza ricorrente di escrementi e tracce di urina all’interno degli armadietti degli studenti, circostanza che, se confermata, solleverebbe gravi preoccupazioni in materia di igiene e salute pubblica.

La denuncia punta il dito anche contro un presunto immobilismo delle istituzioni competenti: da un lato l’Amministrazione comunale, che secondo il genitore “non risponde”, e dall’altro la scuola, che “non prende nessun provvedimento”. Un quadro che, sempre stando alla testimonianza, impedirebbe l’attuazione di interventi risolutivi.

Nella lettera indirizzata alla redazione, il genitore chiede un intervento dei media affinché venga fatta luce sulla vicenda e vengano sollecitati gli enti preposti a garantire la salubrità degli ambienti scolastici. “Vi chiedo di intervenire affinché possiate spingere gli enti preposti a garantire immediatamente la sicurezza per i nostri bambini”, conclude la segnalazione.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della scuola né del Comune. Resta quindi da verificare la portata effettiva della situazione e se siano in programma nuovi interventi di controllo e bonifica.