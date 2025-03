Sconfitta immeritata per il Cerveteri, gioco migliore del Tolfa ma non è bastato

Il Cerveteri ha subito una sconfitta immeritata contro il Tolfa, con un punteggio di 2-1. Nel secondo tempo, i ceriti hanno mostrato un gioco migliore, ma non è bastata la rete di Gabrielli per portare a casa un risultato positivo.

Il primo gol è stato segnato dall’ex giocatore Edorado Fagioli, che ha approfittato di un errore difensivo, mettendo la palla alle spalle del portiere Alessandrini. Dopo questo colpo, i verde azzurri si sono svegliati e hanno cambiato ritmo, ma non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa.

Il secondo tempo è stato più vibrante, anche se mister Gabrielli ha dovuto sostituire Patrascu a causa di un problema muscolare. All’inizio della ripresa, Tombesi ha colpito la traversa di testa, ma al 33′ del secondo tempo, il Tolfa ha raddoppiato con Pasquini, il quale ha scagliato un tiro preciso che ha spiazzato Alessandrini.

Con il risultato in tasca, il Tolfa ha calato di intensità, permettendo al Cerveteri di farsi pericoloso con Giacomo Gabrielli, uno dei migliori in campo. Gabrielli ha compiuto un’azione solitaria, smarcandosi da tre difensori e tirando a tu per tu con il portiere biancorosso. Finalmente, il gol dei verde azzurri è arrivato: Gabrielli ha calciato da fuori area e non ha sbagliato.

Questo gol ha riaperto le speranze di recuperare lo svantaggio, ma i tentativi del Cerveteri sono stati vani. Rimane il rammarico di non aver portato a casa almeno un punto, considerando che la partita è stata equilibrata e i verde azzurri avrebbero meritato almeno il pareggio.