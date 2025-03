Calcio, la Virtus MSN conquista un punto prezioso contro Oriolo

La Virtus MSN strappa un 2-2 alla Polisportiva Oriolo, attualmente terza e conquista un punto prezioso per la salvezza

Il weekend ha sorriso alla seconda categoria della Virtus Marina di San Nicola che, nel fortino di casa, ha conquistato un punto prezioso per la classifica, pareggiando 2-2 con la più quotata Oriolo. Già nel girone d’andata, i rossoblù avevano strappato un punto alla compagine biancoceleste che, evidentemente, soffre il gioco dei ragazzi di mister Pino Neto. Complici due risultati utili consecutivi, la Virtus MSN ha agguantato il dodicesimo posto, piazzamento che garantirebbe la salvezza e che, proprio per questo, andrà difeso con il massimo impegno. Questo punto, oltreché alla classifica, fa bene al morale perché Oriolo era reduce da 7 vittorie consecutive e, quindi, in grande ascesa.

La cronaca della partita

La prima frazione di gioco è stata dominata dall’equilibrio con entrambe le formazioni che si sono sfidate a viso aperto. Dopo una traversa di Tamasi su punizione, Oriolo ha trovato il vantaggio al trentacinquesimo, complice un errore della difesa rossoblù. Alla Virtus sono bastati 5 minuti per pareggiare i conti grazie al penalty realizzato dal solito Tamasi.

All’inizio del secondo tempo, il pallino era in mano alla squadra di Neto che, però, ha subito il sorpasso al sessantacinquesimo con un bel gol dell’attaccante della squadra ospite. Non è bastata una grande prestazione del portiere avversario a fermare i tentativi dei padroni di casa che, grazie agli innesti che hanno dato freschezza, sono riusciti a siglare il pareggio con il colpo di testa di Gagliardi, pronto nello scontro aereo dopo un rimpallo in area.

2 a 2 tra Virtus MSN e Oriolo.

Il prossimo appuntamento

Sarà Caprarola il prossimo avversario della Virtus Marina di San Nicola. All’andata, i ragazzi della Tuscia avevano trionfato con il punteggio di 3 a 2, ma, ora, la situazione è diversa. I ragazzi di Neto sono affamati, mentre i caprolatti non hanno molto da chiedere alla classifica e stazionano nella zona tranquilla. Insomma, la partita è alla portata della formazione rossoblù che, fuori casa, andrà alla ricerca di 3 punti che sarebbero veramente fondamentali.