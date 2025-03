Lutto nel mondo del cinema, è morta Eleonora Giorgi

Aveva 71 anni ed era malata da tempo

Lutto nel mondo del cinema italiano: si è spenta all’età di 71 anni Eleonora Giorgi. Lo annunciano i suoi familiari: “Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”.

L’attrice ha lavorato nel corso della sua carriera con molti registi, tra cui Damiano Damiani in “Un uomo in ginocchio”, Dario Argento in “Inferno” e Franco Brusati in “Dimenticare Venezia”. Negli anni Ottanta, ha abbracciato un genere più leggero, la commedia, e la ricordiamo in “Mani di velluto” accanto ad Adriano Celentano e in “Mia moglie è una strega” con Renato Pozzetto.

Il vero successo è arrivato con “Borotalco” di Carlo Verdone, con il quale ha vinto anche il David di Donatello. Nell’ultimo anno, ha raccontato la sua battaglia contro un cancro al pancreas, che non le ha dato speranze nonostante le cure a cui si è sottoposta. Nell’ultima intervista ha dichiarato: “Questi ultimi 14 mesi sono stati spaventosi a livello fisico, ma per quello che si è creato con la mia famiglia, è stato l’anno più bello della mia vita”.