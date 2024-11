Cerveteri, il Tarquinia passa al Galli. Gara equilibrata decisa da episodi , Lupi ” Merito agli avversari, ai miei non posso rimproverare nulla”

Sconfitta casalinga del Cerveteri, che cade ad opera del Tarquinia, che si rivela una bestia nera. Gli ospiti vincono per 2- 1. in una gara decisa da episodi. Per i Cervi rete di Falco su rigore, uno dei migliori in campo. Per il resto una gara equilibrata, senza grandi emozioni. ” Non voglio criticare l’arbitraggio, devo dire che ha meritato il Tarquinia, che è stata più brava di noi. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla , ci mettono il cuore in campo. Ora dobbiamo rialzarci, ci attende un ciclo di gare difficili – ha detto Lupi – Dobbiamo riordinnare le idee e lavorare come facciamo sempre. Sono fiducioso, consapevole che ogni domenica daremo il massimo per raggiungere i risultati” .

Fa.No.