Sciopero Nazionale dei Trasporti del 22 Settembre: tutti i Dettagli e gli orari per Roma e il Lazio

ROMA – Si preannuncia una giornata di disagi per i pendolari e i viaggiatori a causa dello sciopero nazionale indetto per lunedì 22 settembre 2025. Lo stop coinvolgerà il settore dei trasporti, con importanti ripercussioni su treni e mezzi pubblici locali nella regione Lazio.

Di seguito, una sintesi degli orari e dei servizi a rischio:

TRENITALIA: LO SCIOPERO DURA 24 ORE

I servizi ferroviari di Trenitalia subiranno interruzioni a partire dalle 21:00 di domenica 21 settembre fino alle 21:00 di lunedì 22 settembre. Per conoscere i treni garantiti, sia per i servizi regionali che a lunga percorrenza, è consigliabile consultare la pagina dedicata alla regione Lazio sul sito ufficiale di Trenitalia.

ATAC E COTRAL: LE FASCE DI GARANZIA

Per i servizi di trasporto pubblico di Roma e del Lazio, sono previste fasce di garanzia. I mezzi di ATAC (bus, tram, metropolitane) e Cotral (servizi extraurbani, Metromare e Roma Nord) saranno a rischio nelle seguenti fasce orarie:

dalle 08:30 alle 17:00

dalle 20:00 a fine servizio

Si raccomanda ai cittadini di pianificare in anticipo i propri spostamenti per evitare i disagi causati dall’agitazione.