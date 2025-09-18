Cerveteri, l’arte sbarca a Monaco: l’artista Roberto Paolini espone a Art3f

MONTE CARLO, PRINCIPATO DI MONACO – Dopo mesi di intenso lavoro, l’artista [INSERIRE NOME] è pronto a presentare le sue nuove creazioni in una delle vetrine più prestigiose d’Europa. Da domani, 19 settembre, fino al 21 settembre, prenderà parte alla Fiera Internazionale d’arte contemporanea Art3f Monaco 2025, un appuntamento imperdibile per collezionisti, galleristi e appassionati da tutto il mondo.

L’evento, che si svolge nel cuore del Principato, ospiterà l’artista italiano all’interno dello stand i05 della QueenArtStudio Gallery. Sarà l’occasione per ammirare una selezione di opere recenti, che l’artista ha curato con dedizione e passione negli ultimi mesi, esposte al fianco di quelle di altri talenti selezionati dalla galleria.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 20 settembre alle ore 18.00, proprio presso lo stand i05, all’indirizzo Chapiteau de Fontvieille, 5 Avenue des Ligures – Monaco.

Per tutti coloro che si troveranno a Monte Carlo in quei giorni, l’artista invita a visitare lo stand per condividere la sua nuova avventura artistica.