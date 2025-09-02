Scioperi del trasporto pubblico il 4 e 5 settembre che interesseranno il trasporto pubblico locale e il settore ferroviario

Nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025 sono previsti scioperi che interesseranno il trasporto pubblico locale e il settore ferroviario.

Per quanto riguarda ATAC, è stata proclamata un’agitazione di 4 ore, nella fascia compresa tra le 08:30 e le 12:30 di giovedì 4 settembre. A rischio bus, tram e linee della metropolitana.

Disagi anche per chi viaggia in treno: lo sciopero indetto per Trenitalia scatterà alle 21:00 del 4 settembre e si protrarrà fino alle 18:00 del giorno successivo. Saranno comunque garantiti i treni minimi previsti per legge, individuati per numero e orario di partenza, in particolare nelle fasce di maggiore frequentazione: 06:00-09:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali; 07:00-10:00 e 18:00-21:00 nei festivi.

Non saranno invece coinvolti i servizi gestiti da Cotral.

Viaggiatori e pendolari sono invitati a pianificare con attenzione i propri spostamenti nelle giornate interessate dallo sciopero.