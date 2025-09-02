Cerveteri, alla Necropoli della Banditaccia tre giorni di Rasna Jazz

A Cerveteri tre appuntamenti al tramonto offriranno al pubblico spettacoli dal vivo di jazz e danza
Dal 12 al 14 settembre 2025 la suggestiva cornice della Necropoli della Banditaccia di Cerveteri ospiterà il Rasna Jazz, un festival che intreccia musica, danza e patrimonio culturale. Presso il Casaletto Mengarelli, tre appuntamenti al tramonto offriranno al pubblico spettacoli dal vivo in cui natura e storia dialogano con le arti contemporanee.
Il programma:
- Venerdì 12 settembre, ore 17:30 – spettacolo di danza con la Mandala Dance Company: Trittico Olistico – Balancier / Layers / Essence
- Sabato 13 settembre, ore 17:30 – concerto con il duo Rita Marcotulli & Israel Varela: Yin & Yang
- Domenica 14 settembre, ore 17:30 – concerto del trio Peppe Servillo: L’anno che verrà
Gli eventi si terranno a Cerveteri al Prato della Necropoli della Banditaccia (Casaletto Mengarelli).
Per informazioni e prenotazioni: [email protected]