Ladispoli, defibrillatore e bagnini fino al 14 settembre

A Ladispoli defibrillatore e bagnini per la sicurezza presenti sulle spiagge nei prossimi week end fino al 14 settembre

A Ladispoli l’estate prosegue all’insegna della sicurezza. Sulle spiagge libere i bagnini resteranno in servizio nei fine settimana fino al 14 settembre, garantendo assistenza ai bagnanti che affolleranno ancora gli arenili prima della chiusura ufficiale della stagione balneare, prevista per il 21 settembre.

Intanto la Protezione Civile Dolphin ha acquistato un nuovo defibrillatore, che sarà installato presso la sede di via Marina di Palo, punto di riferimento dove volontari e sommozzatori professionisti assicurano i servizi di salvataggio durante l’estate. Un’iniziativa concreta, rinnovata anche quest’anno grazie al sostegno del Comune di Ladispoli, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e l’Assobalneari Marina San Nicola.

Il valore di un presidio simile è stato dimostrato nei mesi scorsi, quando proprio l’utilizzo tempestivo di un defibrillatore in un centro sportivo ha salvato la vita a una persona colpita da arresto cardiaco durante una passeggiata.

Da oggi, dunque, i bagnini non saranno più presenti quotidianamente, ma continueranno a vigilare sugli arenili nei week end, quando maggiore è l’afflusso dei villeggianti, garantendo così un’ulteriore tutela fino al termine della stagione estiva.