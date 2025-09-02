Il Sindaco Alessandro Grando ha ricevuto in dono il libro “Nel silenzio delle parole” da parte di Maria Di Benedetto, tra le prime scrittrici sorde del nostro territorio

Presso il Palazzo Comunale, il Sindaco Alessandro Grando ha ricevuto con gratitudine il libro “Nel silenzio delle parole” da parte della signora Maria Di Benedetto, cittadina sorda del nostro territorio e tra le prime scrittrici sorde a essersi affermate nella nostra comunità.

Il volume, frutto del suo impegno e della sua sensibilità, rappresenta un’opera che testimonia la ricchezza culturale e la forza espressiva delle persone con disabilità uditiva.

Il gesto della consegna al Sindaco assume così un valore ancora più significativo: un atto di stima e di condivisione che unisce cultura, inclusione e partecipazione civica.

Alla consegna era presente anche il delegato del Sindaco Marco Cecchini, referente del progetto di inclusione sociale “Ladispoli una città che sa ascoltare”, che ha voluto testimoniare con la sua presenza l’importanza di un percorso volto a rafforzare la partecipazione e l’accessibilità per tutti i cittadini.

Il Sindaco ha espresso un sincero ringraziamento alla signora Di Benedetto, sottolineando come il dono di un libro sia sempre un’occasione preziosa per condividere conoscenza, riflessione e dialogo, e come l’impegno della scrittrice rappresenti un esempio di resilienza e amore per la cultura.

Con questo atto, la nostra comunità rinnova l’impegno a promuovere l’inclusione sociale, valorizzando i talenti e i gesti che rafforzano il senso di appartenenza e di cittadinanza.