Scienziati: "Mondo verso era pandemie"

“La probabile traiettoria per SarsCoV2 è diventare endemica con focolai stagionali, per diminuzione dell’immunità naturale, copertura globale vaccinale insufficiente e/o emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini di ora”. Così un panel di 26 scienziati nel report sul sito della Commissione Ue. “Nessun Paese sarà al sicuro finché non lo saranno tutti. La pandemia non si fermerà senza accesso universale alle risorse”, avvertono, e: il mondo sta per entrare in “era di pandemie”, investire ora per rispondere a “minacce globali”.