Il gruppo di volontari si unirà venerdì 10 gennaio alle ore 10 per una nuova giornata attiva sul territorio

”Sarà compito della Città Metropolitana ripulire gli stagni della Palude”

Nonostante le molteplici segnalazioni circa la copiosa quantità di plastica confinata negli stagni interni la Palude, portata dalle mareggiate e dal maltempo che si è abbattuto sul Lazio e su Ladispoli nei giorni scorsi, i volontari non potranno intervenire per la rimozione e messa in sicurezza.

Compito di ripulire gli ambienti sarà infatti degli operatori della Città Metropolitana.

I volontari si preparano quindi per una nuova giornata di attività presso la grande tamerice abbattuta, altezza spiaggia del corriere piccolo, grazie alla quale sarà possibile occuparsi della costruzione di muretti, danneggiati dalla mareggiata e della bonifica delle dune dove nidifica il fratino.

L’appuntamento per chiunque desideri aderire è per venerdì 10 gennaio alle ore 10 presso l’ingresso nord dell’Oasi in Marina di Cerveteri.