Santa Severa, inaugurato il villaggio di Babbo Natale

Un ricco programma di eventi natalizi organizzato da “Lazio Crea” e Regione Lazio

Apre i battenti il Villaggio di Babbo Natale presso il Castello di Santa Severa, inaugurato oggi dal Presidente di Lazio Crea Marco Buttarelli e dall’Assesore Regionale Baldassare; in rappresentanza del Comune di Santa Marinella l’Assessore alla Cultura Gino Vinaccia e la Consigliera delegata al Castello e Marketing territoriale Paola Fratarcangeli.

“A questa bellissima iniziativa porto innanzitutto i saluti del Sindaco Tidei – ha affermato l’Assessore alla cultura Gino Vinaccia- L’auspicio è sempre quello di una maggiore collaborazione con l’Ente Regionale, soprattutto per quel che riguarda le attività culturali, che puntino a valorizzare l’intero territorio, offrendo iniziative e proposte di livello sempre maggiore”.

“In qualità di delegata al Castello e al Marketing territoriale sono molto felice oggi di poter rappresentare l’Amministrazione Comunale ed aver inaugurato questo bellissimo programma di eventi che si svolgeranno nella splendida cornice del Castello, fiore all’occhiello all’interno della nostra Perla e vanto dell’intera Etruria Meridionale.

Ringraziamo la Regione e “Lazio Crea” per questa opportunità, poiché ogni anno questo evento diventi sempre più bello e più ricco di iniziative. Sono convinta – continua la Fratarcangeli – che l’affluenza sarà un successo ed invito famiglie e bambini a godersi oltre la magia del Natale, e a visitare i musei e i reperti archeologici all’interno della struttura.

Il Castello rappresenta per noi il fulcro dello sviluppo economico culturale e turistico dell’intero territorio, convinti che la collaborazione istituzionale in questo senso può portare al raggiungimento di importanti e positivi traguardi”.

LE PAROLE DEL SINDACO TIDEI

“Quale sindaco di Santa Marinella, facendomi interprete del pensiero dell’intera amministrazione comunale non posso che plaudire al fatto che anche quest’anno la Regione Lazio abbia voluto proseguire in un percorso avviato con successo in passato, allestendo al castello di Santa Severa un suggestivo villaggio di Natale. Questa importante attrazione sul territorio, che richiama ogni anno tantissimi visitatori anche dalla Capitale testimonia, le grandi potenzialità di questo bene monumentale, unico nel suo genere, sicuramente uno dei siti più belli e caratteristici del Lazio.

Forse poche località nel mondo possono vantare la presenza di un maniero e un borgo medievale che sorgono sul mare e che rappresentano, sempre più un polo turistico e culturale di pregio. Per questo concordo con gli attuali vertici della giunta Regionale e con l’assessore alla cultura Simona Baldassarre e con il presidente di Lazio Crea Buttarelli che hanno annunciato che stanno lavorando ad altre iniziative di valorizzazione di questo sito. A tale proposito non posso che augurarmi che in questo progetto tanto utile anche allo sviluppo economico e alla promozione culturale e turistico di questo comprensorio possa essere attuato in sinergia e collaborazione con il comune di Santa Marinella”. Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei.