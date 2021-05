Share Pin 0 Condivisioni

Santa Severa: in calendario al Castello concerti “Armonie d’estate” della Roma Tre orchestra –

Per tutto il mese di giugno. il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, ospiterà nel piazzale delle Barrozze, la stagione di concerti “ Armonie d’estate” a cura della Roma Tre Orchestra.

La rassegna è parte del programma Vivi il Castello delle meraviglie promosso dalla Regione Lazio. Un programma di musica da camera che vede la partecipazione di alcuni tra i migliori pianisti della nuova generazione e diversi artista di livello nazionale. Si apre il 4 giugno con Jacopo Taddei, forse il più importante saxofonista italiano della nuova generazione. Avremo giovani talenti della tastiera, provenienti davvero da ogni parte d’Italia, come Matteo Cabras, Yevgeny Galanov, Lorenzo Bovitutti, Lorenzo Bagnati, Giulio Corrado. Completano il programma un galà con il vincitore del primo Contest per sax solo lanciato sempre nel 2021 da Roma Tre Orchestra e che proprio il 3 giugno avrà la sua serata conclusiva; infine, un concerto – narrazione con Lidia Dottore al pianoforte e Lorenzo Rundo, da tanti anni prima viola di Roma Tre Orchestra, insieme a Valerio Vicari, come narratore delle vicende, appassionanti e sfortunate, di Dimitri Shostakovich.

Ingresso gratuito sono con ingresso gratuito fino esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a [email protected].

Programma:

Venerdì 4 giugno ore 20.00

Jacopo Taddei in concerto

Omaggio a Astor Piazzolla, in occasione dei 100 anni dalla nascita

Jacopo Taddei, sassofono

Antonino Fiumara, pianoforte.

Sabato 5 giugno ore 17.30

Scarlatti: Sonata in sol maggiore K. 104

v. Beethoven: Sonata per pianoforte n. 23 in fa minore op. 57 “Appassionata”

Schumann: Humoreske op. 20

Matteo Cabras, pianoforte.

Sabato 5 giugno ore 20.00

Prima edizione di “Roma Tre Orchestra Sax Contest – premio nazionale per giovani sassofonisti”

Concerto di Gala del vincitore.

Venerdì 11 giugno 2021 ore 21.00

Debussy, Images, seconda serie

Chopin: Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39

Albeniz: da “España”, Evocation

Schumann, Kreisleriana op. 16

Giulio Corrado, pianoforte.

Domenica 13 giugno 2021 ore 18.30

P. Rameau: Gavotte avec Six Doubles

F. Haendel: Suite in si bemolle maggiore HWV 434

Couperin: Les Dominos ou les Folies Françaises

A. Mozart: 10 Variazioni su un tema di Gluck K. 455

Chopin: Barcarola in fa diesis maggiore op. 60

v. Beethoven: Sonata n. 21 in do maggiore op. 53 “Waldstein”

Lorenzo Bovitutti, pianoforte

narrazione di Valerio Vicari.

Lunedì 21 giugno ore 18.30

La Festa della musica suona russo

Prokofiev – Y. Galanov: Suite nn. 1 – 2 dal balletto “Romeo e Giulietta”; Sonata n. 7 in si bemolle maggiore op. 83

Yevgeni Galanov, pianoforte.

Lunedì 21 giugno ore 21.00

Dimitri Shostakovich: continuità nella musica, responsabilità nella tirannide. La vita e l’opera analizzata da Piero Rattalino

Sonata per viola op. 147

Lorenzo Rundo, viola

Lidia Dottore, pianoforte

narrazione di Valerio Vicari.

Domenica 27 giugno ore 18.30

Liszt: Les Jeux D’Eaux À La Villa D’Este

Brahms: Variazioni su un tema di Paganini op. 35, Libri I e II

Scriabin: Sonata n. 9 op. 68

Stravinsky – G. Agosti: L’uccello di fuoco (versione per pianoforte solo)

Lorenzo Bagnati, pianoforte.

Informazioni sui concerti Armonie d’estate al numero 3920244701.