Santa Severa, il primo concerto di Natale a Sant’Angela Merici –

Per la prima volta ecco che un’anteprima assoluta, mai eseguita sin dai primi anni ‘80 (quando venne edificata), si realizzerà nella chiesa parrocchiale di Santa Severa dedicata a Sant’Angela Merici: la possibilità di potere ascoltare una delle sette Arti: la Musica, con il 1° Concerto del Santo Natale 2022.

E saranno note di qualità quelle proposte ed eseguite dalla Banda Musicale “Uniti per la Musica” di Santa Marinella con la direzione del M° Emilio Casadei col M° Alessandro Aureli alla direzione artistica e Felice Napolitano alla direzione tecnica per coordinare ottimamente i musicisti della Banda, poiché l’attrattivo Concerto spazierà da brani di Musica Sacra a brani tradizionali del Santo Natale oltre a quelli contemporanei del vasto repertorio di “Uniti per la Musica”.

Sarà, quindi, un’ottima occasione per ascoltare e per prepararsi a vivere la gioia della Santa Nascita di Gesù Bambino che viene tra noi; nel mentre i Volontari, a loro volta guidati da don Stefano Fumagalli, si preparano per allestire al meglio l’importante evento che la Comunità attende, da decenni, con grande desiderio per offrire una degna cornice a chiunque e, fare in modo che tutto sia pronto per la fatidica data del 16 Dicembre ore 18:15, giorno e ora in cui suoneranno gli strumenti nel luogo di culto.

L’ingresso sarà libero alla cittadinanza fino all’esaurimento dei posti disponibili.