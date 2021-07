Tutto il programma completo con orari e prenotazioni

Santa Severa, il Castello delle Meraviglie a misura di bambino

Il Castello di Santa Severa riapre al pubblico e si fa protagonista di un’estate ricca di eventi, musica, teatro, danza, arte e natura, con un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili da luglio a settembre per adulti e per bambini!

Quest’estate, il Castello delle Meraviglie promosso dalla Regione Lazio organizzato dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con Parchi Lazio e con l’Associazione Culturale Zip Zone, apre le sue porte a bambini e famiglie coinvolgendoli ogni giorno in numerose e diverse attività ricreative e creative, percorsi naturalistici, momenti di divulgazione e apprendimento, laboratori, workshop e spettacoli, nel totale rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

PROGRAMMA KIDS

Gli eventi sono tutti gratuiti fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

LUGLIO

Venerdì 16 luglio 2021 ore 15,30 – 17,30 – Macchiatonda

“Aqua Exploring”. Pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia.

Escursionismo/Sport/Visite.Macchiatonda/ Pyrgi Il castello dal mare

Kamaleonte A.S.D. Su prenotazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 17 luglio 2021ore 9,30 – 11,30 – 15,30-17,30 – Macchiatonda

“Aqua Exploring”. Pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia.

Escursionismo/Sport/Visite.Macchiatonda/ Pyrgi Il castello dal mare

Kamaleonte A.S.D. Su prenotazione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 17 luglio 2021 ore 16,00 – 18,00 – Castello di Santa Severa

“Geocaching” Attività di esplorazione del borgo attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia. Kamaleonte A.S.D.. Su prenotazione.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 17 luglio 2021 dalle 17 alle 22 – Castello di Santa Severa

“Segni di vita lungo la spiaggia+ un mare di colori (permanente)”

Le onde spiaggiano i resti o le tracce di molti abitanti del mare, purtroppo anche le nostre come le plastiche e le microplastiche, nostre grandi invenzioni. + un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. P

Per famiglie. Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 0930 alle 16.

Domenica 18 luglio 2021 dalle 17 alle 22 – Castello di Santa Severa

“Segni di vita lungo la spiaggia+ un mare di colori (permanente)”

Le onde spiaggiano i resti o le tracce di molti abitanti del mare, purtroppo anche le nostre come le plastiche e le microplastiche, nostre grandi invenzioni. + un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere.

Per famiglie. Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 0930 alle 16.

Domenica 18 luglio 2021 9.00 – 11.00 – Castello di Santa Severa

“Challange” Giochi di problem solving rivolti a gruppi famiglia.

Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 18 luglio 2021 ORE 9,30 – 11,30 – 15,30-17,30

“Aqua Exploring”. Pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia.

Escursionismo/Sport/Visite.Macchiatonda/ Pyrgi Il castello dal mare

Kamaleonte A.S.D..Su prenotazione:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 18 luglio ore 21:00

Spettacolo “To The moon”, storia del primo allunaggio dell’uomo.

Ingresso gratuto fino ad esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria a [email protected]

Giovedì 22 luglio 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.– Castello di Santa Severa

“Segni di vita lungo la spiaggia ( permanente) + un giorno nella preistoria: dal fuoco al vaso (su prenotazione)”.

Camminando lungo la spiaggia si può trovare di tutto. Le onde spiaggiano i resti o le tracce di molti abitanti del mare, purtroppo anche le nostre come le plastiche e le microplastiche, nostre grandi invenzioni. + Un laboratorio per scoprire e provare a ripetere alcuni dei principali passi dei primi Ominidi. Trovare ’emozione di creare un piccolo vaso come lo fecero i primi nostri antenati e sperimentare alcune delle tecnologie preistoriche.

Per famiglie / 5 TURNI DI 45′ dai 7 anni max 12 partecipanti a turno ( adulti e bambini) su prenotazione “un giorno nella preistoria: dal fuoco al vaso”.

Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.

Giovedì 22 luglio 2021 ore 17,00, 18.00, 19,00. 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“L’aspirainsetti”.Laboratorio pratico. Come fanno gli scienziati a studiare anche gli insetti più piccoli? Scopriamolo costruendo un aspirainsetti! Uno strumento per catturare gli insetti senza danneggiarli, per poter osservare da vicino questi animali.Turni orari (durata singolo turno 45′).

G.Eco. Prenotazioni su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Venerdì 23 luglio 2021 dalle 17.00 alle 22.00.– Castello di Santa Severa

“Un mare di colori + scheletri nell’armadio (permanente)”

Un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. + avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci , mammiferi e uccelli. Senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Venerdì 23 luglio ore 15,30 – Riserva Naturale Macchiatonda/Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare.. Kamaleonte A.S.D.

Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Venerdì 23 luglio 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Animali da Favola”. Se il genio si mostra sfregando la lampada, come si convince una chiocciola a uscire dal guscio? Alcuni animali dormono tanto per opera di una strega o per il letargo? Vieni a scoprire gli animali da favola! (durata singolo turno 45′)

G.Eco. Prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Venerdì 23 luglio 2021 ore 17,00 – 18,30 Riserva Naturale di Macchiatonda

“Taccuini sulla spiaggia”

Disegno Naturalistico. imparare a costruire un diario di natura per scoprire le aree naturali che si trovano sul proprio territorio e recuperare un contatto diretto con la natura. Adulti / 2 TURNI DI 1,30 H Circa max 12 partecipanti. Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.

Venerdi 23 Luglio ore 18.30

“Muovere il Castello: laboratori di movimento creativo per bambini ed adulti insieme”, a cura di Elena Tsilli e promosso da ZIP Zone

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a [email protected]

Sabato 24 Luglio ore 18.30-20.30

Cartoni animali, laboratorio pittorico e di riciclo creativo a cura di Officine. Per fare un Gioco e Zip Zone.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria su: [email protected]

Sabato 24 luglio 2021 ore 10,00 – 11,30. – Riserva Naturale di Macchiatonda

Evoluzione e trasformazione del paesaggio.

Escursionismo/Sport/Visite. Ingresso Riserva Naturale di Macchiatonda. Accompagnati da un esperto naturalista si potranno scoprire i segreti di tante forme di vita che presenti nel mare si potranno osservare sulla spiaggia e tra gli scogli.

Adulti / 2 TURNI DI 1,30H CIRCA dai 7 anni in su, max 15 partecipanti a turno.

Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9:30 alle 16.

Sabato 24 luglio 2021 dalle 17 alle 22 – Castello di Santa Severa

“Un mare di colori + scheletri nell’armadio (permanente)”

Un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. + avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci , mammiferi e uccelli.Stand permanente senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Sabato 24 luglio 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“L’aspirainsetti”

Come fanno gli scienziati a studiare anche gli insetti più piccoli? Scopriamolo costruendo un aspirainsetti! Uno strumento per catturare gli insetti senza danneggiarli, per poter osservare da vicino questi animali.

Turni orari (durata singolo turno 45′). G.Eco. Prenotazione su :https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Sabato 24 luglio 2021 dalle 18 alle 20- Riserva Naturale di Macchiatonda

“Pedalando tra Archeologia e Natura”

Escursionismo/Sport/Visite. Percorso in bicicletta alla scoperta delle bellezze natuali e archeologiche dei Monti della Tolfa e Macchiatonda.

Domenica D’Amelia- Riserva. Prenotazione su:https://www.eventbrite.it/o/riserva-naturale-regionale-di-macchiatonda-33748218361

Sabato 24 luglio 2021 ore 9,30 -15,30 – Riserva Naturale di Macchiatonda /Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare..Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 24 luglio 2021 ore 16,00 – 18,00 – Castello di Santa Severa

“Geocatching “

Attività di esplorazione del borgo attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia . Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 25 luglio 2021 ore 17,00, 18.00, 19,00. 20,00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Animali da Favola”

Se il genio si mostra sfregando la lampada, come si convince una chiocciola a uscire dal guscio? Alcuni animali dormono tanto per opera di una strega o per il letargo? Vieni a scoprire gli animali da favola!

Turni orari (durata singolo turno 45′). G.Eco. Prenotazioni su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Domenica 25 luglio 2021 dalle 17.00 alle 22.00 – Castello di Santa Severa

“Un mare di colori + scheletri nell’armadio (permanente)”

Un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. + avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci, mammiferi e uccelli. Stand permanente- senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Domenica 25 luglio 2021 9,00 – 11,00 – Castello di Santa Severa

“Challange”

Laboratori e giochi di problem solving rivolti a gruppi famiglia. Kamaleonte A.S.D.Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 25 luglio 2021 ore 9,30 – 15,30 – Riserva Naturale di Macchiatonda /Pyrgi

“Odyssey”.

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Mercoledì 28 luglio 2021 dalle 10,00 alle 12,00– Riserva Naturale di Macchiatonda

“Conosci il tuo mare”

Educazione Ambientale sul riconoscimento delle conchiglie e delle piante presenti sulla spiaggia. Raccolta e identificazione dei tipi di plastica spiaggiata.

Domenico D’Amelia – Riserva. Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/o/riserva-naturale-regionale-di-macchiatonda-33748218361

Giovedì 29 luglio 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00. 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“L’orto da asporto”.

Un laboratorio per imparare a riconoscere frutta e verdura di stagione e per coltivarla direttamente sul nostro balcone grazie alla realizzazione di un piccolo orto “take-away” da riportare a casa.G.Eco . Turni orari (durata singolo turno 45′) prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Venerdì 30 luglio 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Essenza di cimice e bava di lumaca!”

Pronti a mettere gli ingredienti nel grande calderone scientifico? Scopriamo animali incredibili… e dove trovarli, per realizzare una pozione che ci consentirà di osservare la natura intorno a noi con occhi…nuovi!Turni orari (durata singolo turno 45′ ) .G.Eco. Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Venerdì 30 luglio 2021 ore 15,30- Riserva Naturale Macchiatonda/Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D.

Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Venerdì 30 luglio 2021 ore 16,00 – Castello di Santa Severa

“Colori in volo”

L’arte e la cultura della costruzione di aquiloni da fare in famiglia. Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Venerdi 30 Luglio ore 18.30-20.30:

Laboratori di equilibrismo, arti circensi e giocoleria a cura di Zip Zone

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a [email protected]

Venerdi 30 Luglio ore 21: spettacolo BIG BABOL CIRCUS ; magie comiche, giocolerie, clownerie e bolle di sapone di e con Daniele Antonini a cura di ZIP Zone

Biglietto 5 euro ( più 90 cent di diritti prevendita), su https://www.diyticket.it/.

Biglietteria anche in loco la sera dello spettacolo. Bambini gratis fino ai 3 anni

Sabato 31 Luglio – ore 21

Hop HOP spettacolo di equilibrismo e magia di e con Simone Romano a cura di ZIP Zone.

Biglietto 5 euro ( più 90 cent di diritti prevendita), su https://www.diyticket.it/. Biglietteria anche in loco la sera dello spettacolo. Bambini gratis fino a 3 anni

Sabato 31 luglio 2021 ore 9,30 – 15,30 – Riserva Naturale Macchiatonda/Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 31 luglio 2021 ore 9,45

“Colori in volo”

L’arte e la cultura della costruzione di aquiloni da fare in famiglia. Kamaleonte Kamaleonte A.S.D.

Prenotazione su:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform



Sabato 31 luglio 2021 ore 16,00 – 18,00

“Geocatching”

Attività di esplorazione del borgo attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia . Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 31 luglio 2021ORE 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21,00 – Riserva Naturale di Macchiatonda

“L’orto da asporto”

Un laboratorio per imparare a riconoscere frutta e verdura di stagione e per coltivarla direttamente sul nostro balcone grazie alla realizzazione di un piccolo orto “take-away” da riportare a casa.

Turni orari (durata singolo turno 45′).G.Eco. Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Sabato 31 luglio 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 – Riserva naturale di Macchiatonda

“Granelli di sabbia: guarda, gioca, impara”

Giochi naturalistici sulla spiaggia. evento rivolto ai bambini (max 15 partecipanti) età 6-12. Obbligatori: acqua, cappellino, crema solare, repellente insetti.

Donatella Mazzarani e Francesco Zanon – Riserva Macchiatonda.

Prenotazioni su:https://www.eventbrite.it/o/riserva-naturale-regionale-di-macchiatonda-33748218361

AGOSTO

Domenica 1 agosto 2021 ore 17,00 – 18,30 – Riserva Naturale di Macchiatonda

“Camminando lungo la spiaggia”

Escursionismo/Sport/Visite. Ingresso Riserva Naturale di Macchiatonda. Accompagnati da un esperto naturalista si potranno scoprire i segreti di tante forme di vita che presenti nel mare si potranno osservare sulla spiaggia e tra gli scogli. Le Mille e una notte. Su prenotazione. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9:30 alle 16.

Domenica 1 agosto 2021 ore 9.00 – 11.00 – Castello di Santa Severa

“Challange”

Laboratori e giochi di problem solving rivolti a gruppi famiglia. Kamaleonte A.S.D.Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 1 agosto 2021 9,30 – 15,30 – Riserva Naturale Macchiatonda/Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 1 agosto 2021 ore 16,00 – Riserva Naturale Macchiatonda

Colori in volo. ” Festa degli aquiloni”

Una festa aperta a tutti coloro che vorranno colorare il cielo con il sogno di volare in libertà. Riserva Naturale Macchiatonda/Pyrgi. Libera partecipazione Kamaleonte A.S.D.

Martedì 3 agosto 2021dalle 10 alle 12- Riserva Naturale di Macchiatonda

“Conosci il tuo mare”

Educazione Ambientale sul riconoscimento delle conchiglie e delle piante presenti sulla spiaggia. Raccolta e identificazione dei tipi di plastica spiaggiata.

Domenico D’Amelia – Riserva. Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/o/riserva-naturale-regionale-di-macchiatonda-33748218361

Giovedì 5 agosto 2021 dalle ore 17.00 alle 22.00- Castello di Santa Severa

“Il meraviglioso mondo degli uccelli + il meraviglioso mondo degli insetti (permanente)”

Percorso che inizia da un uovo con guscio e finisce tra piccoli grandi pennuti, tra piumaggi iridescenti, penne silenziate, becchi adunchi e zampe palmate. + la storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule.

Stand permanente – senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Venerdì 6 agosto 2021 ore16.00 – Castello di Santa Severa

“Colori in volo”. L’arte e la cultura della costruzione di aquiloni da fare in famiglia. Kamaleonte A.S.D.Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Venerdì 6 agosto 2021 ore 15,30- 17,30 – Macchiatonda

“Aqua Exploring”. Pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia.

Escursionismo/Sport/Visite.Macchiatonda/ Pyrgi Il castello dal mare.

Kamaleonte A.S.D. Su prenotazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 17.00 alle 22.00- Castello di Santa Severa

“Il meraviglioso mondo degli uccelli + il meraviglioso mondo degli insetti (permanente)”

Percorso che inizia da un uovo con guscio e finisce tra piccoli grandi pennuti, tra piumaggi iridescenti, penne silenziate, becchi adunchi e zampe palmate. + la storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule. Stand permanente- senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Sabato 7 agosto 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00. 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Il meraviglioso mondo degli insetti (permanente) + un giorno nella preistoria: dal fuoco ai primi gioielli (su prenotazione)”

La storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule. + la storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. 5 TURNI DI 45′ TURNi ORE dai 7 anni max 12 partecipanti a turno ( adulti e bambini). Su prenotazione il laboratorio ” un giorno nella preistoria: dal fuoco ai primi gioielli” .Le Mille e una notte.Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 0930 alle 16.

Sabato 7 agosto 2021 9,30 – 11,30 – 15,30 -17,30 – Macchiatonda

“Aqua Exploring”. Pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia.

Escursionismo/Sport/Visite.Macchiatonda/ Pyrgi Il castello dal mare.

Kamaleonte A.S.D..Su prenotazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 7 agosto 2021 ore 9.45 – Castello di Santa Severa

“Colori in volo”

L’arte e la cultura della costruzione di aquiloni da fare in famiglia. Kamaleonte A.S.D.Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 7 agosto 2021 ore 16.00 – 18.00 – Castello di Santa Severa

“Geocatching “

Attività di esplorazione del borgo attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia . Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su:

Sabato 7 agosto 2021 ore 21,00 – Riserva naturale di Macchiatonda

“La notte delle Falene”

Escursionismo/Sport/Visite presso la Riserva Naturale di Macchiatonda.

Un’ esperienza unica per vivere l’emozione assieme a degli specialisti della scoperta del segreto mondo notturno delle falene.

Per famiglie / 1 TURN0 DI 1,30 H CIRCA – dai 7 anni, max 25 partecipanti.

Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 09.30 alle 16

Sabato 7 agosto ore 21:00

“DISNEY ORCHESTRA IN JAZZ “: un’ orchestra rivisiterà i classici e i pezzi cult della musica Disney

Biglietto 5 euro ( più 90 cent di diritti prevendita), su https://www.diyticket.it/. Bambini gratis fino a 3 anni.

Biglietteria anche in loco la sera dello spettacolo.

Domenica 8 agosto 2021 ore 9,00 – 11,00 – Castello di Santa Severa

“Challange”

Laboratori e giochi di problem solving rivolti a gruppi famiglia. Kamaleonte A.S.D.Prenotazione su:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 8 agosto 2021 ore 9.30 – 11.30 – 15.30-17.30 – Macchiatonda

“Aqua Exploring”. Pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia.

Escursionismo/Sport/Visite.Macchiatonda/ Pyrgi Il castello dal mare.

Kamaleonte A.S.D..Su prenotazione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 8 agosto 2021 ore 16.00 – Riserva naturale di Macchiatonda

“Colori in volo. Festa degli aquiloni”.

Una festa aperta a tutti coloro che vorranno colorare il cielo con il sogno di volare in libertà. Riserva Naturale Macchiatonda/Pyrgi. Libera partecipazione.Kamaleonte A.S.D.

Domenica 8 agosto 2021 dalle ore 17.00 alle 22.00- Castello di Santa Severa

“Il meraviglioso mondo degli uccelli + il meraviglioso mondo degli insetti (permanente)”

Percorso che inizia da un uovo con guscio e finisce tra piccoli grandi pennuti, tra piumaggi iridescenti, penne silenziate, becchi adunchi e zampe palmate. + la storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule.

Stand permanente- senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Venerdì 13 agosto 2021 dalle ore 18.00 alle 20.00

Pedalando tra Archeologia e Natura. Escursionismo/Sport/Visite.Tolfa, Santa Marinella.

Percorso in bicicletta alla scoperta delle bellezze natuali e archeologiche dei Monti della Tolfa e Macchiatonda.Domenica D’Amelia – Riserva. Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/o/riserva-naturale-regionale-di-macchiatonda-33748218361

Sabato 14 agosto ore 18.30

“PIRATI”, installazione pittorica interattiva e laboratorio a cura di Officine Per Fare Un Gioco, promosso da ZIP ZONE.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a [email protected]

Martedì 17agosto 2021 dalle ore 10.00 alle 12,00 – Riserva Naturale di Macchiatonda

“Conosci il tuo mare”

Educazione .Ambientale sul riconoscimento delle conchiglie e delle piante presenti sulla spiaggia. Raccolta e identificazione dei tipi di plastica spiaggiata. Domenico D’Amelia – Riserva. Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/o/riserva-naturale-regionale-di-macchiatonda-33748218361

Venerdì 20 agosto 2021 ore 17,00 – 18,30 – Riserva di Macchiatonda

“In spiaggia in punta di matita, esplorazioni ed osservazioni”

Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazioni e ai disegni naturalistici sulla spiaggia. Un viaggio tra passato e presente per portarsi a casa un po’ di natura, lasciandola dov’è. Ingresso Riserva Macchiatonda. Famiglie / 2 TURNI DI 1,30 H CIRCA dai 7 anni max 12 partecipanti (accompagnati da un adulto). Le Mille e una notte.Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 0930 alle 16.

Venerdì 20 agosto 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Scheletri nell’armadio (permanente) +un giorno nella pristoria: dal fuoco al vaso (su prenotazione)”

La storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule. + un laboratorio per scoprire e provare a ripetere alcuni dei principali passi dei primi Ominidi. Provare l’ emozione di creare un piccolo vaso come lo fecero i primi nostri antenati e sperimentare alcune delle tecnologie preistoriche. Per famiglie / 5 TURNI DI 45′ minuti, dai 7 anni max 12 partecipanti a turno ( adulti e bambini) prenotazione solo per laboratorio” un giorno nella preistoria: dal fuoco al vaso”.Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.

Sabato 21 agosto 2021 dalle 17.00 alle 22.00- Castello di Santa Severa

“Scheletri nell’armadio + un mare di plastiche (permanenti)”.

Avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci , mammiferi e uccelli. + un laboratorio per riconoscere micro e macroplastiche e comprendere come queste forme di inquinamento ed altre stanno danneggiando gli organismi marini e non solo.

Stand permanente – senza prenotazione. Le Mille e una notte

Domenica 22 agosto ore 21:00

“Alice in The wonderland”, spettacolo teatrale a cura di Valentina Cognatti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti- prenotazione obbligatoria a [email protected]

Domenica 22 agosto 2021 dalle 17.00 alle 22.00 Castello di Santa Severa

“Scheletri nell’armadio + un mare di plastiche (permanenti)”.

Avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci , mammiferi e uccelli. + un laboratorio per riconoscere micro e macroplastiche e comprendere come queste forme di inquinamento ed altre stanno danneggiando gli organismi marini e non solo.

Stand permanente – senza prenotazione. Le Mille e una notte

Domenica 22 agosto 2021 17,00 – 18,30 – Riserva Naturale di Macchiatonda

“Forme, colori e pattern della natura”

Disegno Naturalistico. Ingresso Riserva Naturale di Macchiatonda.

Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazione e ai disegni naturalistici sulla spiaggia. Famiglie/ 2 turni di 1,30 circa – dai 7 anni -max 12 partecipanti.

Su prenotazione.Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.

Giovedì 26 agosto 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Il Giardino delle farfalle”

A cosa servono i fiori e perché gli insetti ne sono attratti? Costruiamo un piccolo giardino trasportabile con i semi di piante gradite agli impollinatori.

Turni orari (durata singolo turno 45′) G.Eco. Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Venerdi 27 Agosto ore 21:00

“POSIDONIA”, spettacolo teatrale di narrazione animata a cura di teatro di Carta , promosso da ZIP Zone

Biglietto 5 euro ( più 90 cent di diritti prevendita), su https://www.diyticket.it/. Bambini gratis fino a 3 anni.

Biglietteria anche in loco la sera dello spettacolo.

Venerdì 27 agosto 2021 ore 15,30 – Riserva Naturale Macchiatonda/Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 28 agosto 2021 ore 17,00, 18.00, 19,00. 20,00, 21,00 – Castello di Santa Severa

“Il Giardino delle farfalle”

A cosa servono i fiori e perché gli insetti ne sono attratti? Costruiamo un piccolo giardino trasportabile con i semi di piante gradite agli impollinatori. Turni orari (durata singolo turno 45′) G.Eco.

Prenotazione su:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Sabato 28 agosto 2021 ore 17,00 – 18,30 – Riserva di Macchiatonda

“In spiaggia in punta di matita, esplorazioni ed osservazioni”.

Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazioni e ai disegni naturalistici sulla spiaggia. Un viaggio tra passato e presente per portarsi a casa un po’ di natura, lasciandola dov’è. Ingresso Riserva Macchiatonda. Famiglie / 2 TURNI DI 1,30 H CIRCA dai 7 anni max 12 partecipanti (accompagnati da un adulto). Le Mille e una notte.Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 0930 alle 16.

Sabato 28 agosto 2021 ore 9,30 – 15,30 Riserva Naturale Macchiatonda/Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 28 agosto 2021 ore 16,00 – 18,00- Castello di Santa Severa

“Geocaching”

Attività di esplorazione del borgo attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia. Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su:.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 29 agosto 2021 ore 17,00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00- Castello di Santa Severa

“Essenza di cimice e bava di lumaca!”

Pronti a mettere gli ingredienti nel grande calderone scientifico? Scopriamo animali incredibili… e dove trovarli, per realizzare una pozione che ci consentirà di osservare la natura intorno a noi con occhi…nuovi!

Turni orari (durata singolo turno 45′) G.Eco. Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Domenica 29 agosto 2021 ore 9.00 – 11.00Castello di Santa Severa

“Challange”

Laboratori e giochi di problem solving rivolti a gruppi famiglia. Kamaleonte A.S.D.Prenotazione su:

Domenica 29 agosto 2021 ore 9,30- 15,30 – Riserva Naturale di Macchiatonda /Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

SETTEMBRE

Giovedì 2 settembre 2021 ore 17,00, 18.00, 19,00. 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Scheletri nell’armadio (permanente) +un giorno nella pristoria: dal fuoco al vaso (su prenotazione)”

La storia di animali invertebrati a 6 zampe e muniti di ali che hanno saputo colonizzare il mondo, al di fuori del mare. Scopriamo insieme farfalle, coleotteri, insetti stecco, api, vespe e libellule. + un laboratorio per scoprire e provare a ripetere alcuni dei principali passi dei primi Ominidi. Provare l’ emozione di creare un piccolo vaso come lo fecero i primi nostri antenati e sperimentare alcune delle tecnologie preistoriche. Per famiglie / 5 TURNI DI 45′ minuti, dai 7 anni max 12 partecipanti a turno ( adulti e bambini) prenotazione solo per laboratorio” un giorno nella preistoria: dal fuoco al vaso”.Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.

Venerdì 3 settembre 2021 dalle ore 17 alle 22 – Castello di Santa Severa

“Un mare di colori + scheletri nell’armadio (permanente)”

Un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. + avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci, mammiferi e uccelli.

Stand permanente- senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Venerdì 3 settembre 2021 ore 17.00 – 18.30 – Riserva Naturale di Macchiatonda

“Forme, colori e pattern della natura”

Disegno Naturalistico. Ingresso Riserva Naturale di Macchiatonda.

Laboratorio naturalistico dedicato alle esplorazione e ai disegni naturalistici sulla spiaggia. Famiglie/ 2 turni di 1,30 circa – dai 7 anni -max 12 partecipanti.

Su prenotazione.Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.

Sabato 4 settembre 2021 dalle ore 17 alle 22 – Castello di Santa Severa

“Un mare di colori + scheletri nell’armadio (permanente)”

Un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. + avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci, mammiferi e uccelli.

Stand permanente- senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Sabato 4 Settembre ore 18.30-20.30

Cartoni animali, laboratorio pittorico e di riciclo creativo a cura di Officine Per fare un Gioco e Zip Zone.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti- prenotazione obbligatoria a [email protected]

Domenica 5 settembre 2021ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00- Castello di Santa Severa

“Un mare di colori (permanenti) + un giorno nella preistoria: dal fuoco ai primi gioielli ( su prenotazione)”

Un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. + un laboratorio per scoprire e provare a ripetere alcuni dei principali passi dei primi Ominidi. Provare l’emozione di creare un piccolo gioiello come fecero i primi uomini del Neolitico. Per famiglie / 5 TURNI DI 45′ dai 7 anni max 12 partecipanti a turno ( adulti e bambini) solo per lab preistoria . Info e prenotazioni Le mille e una notte tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16

Domenica 5 settembre 2021 ore 17.00 – 18.30 Riserva Macchiatonda

“Camminando lungo la spiaggia”

Visite guidate. Ingresso Riserva Macchiatonda. Accompagnati da un esperto naturalista si potranno scoprire i segreti di tante forme di vita che presenti nel mare si potranno osservare sulla spiaggia e tra gli scogli. Adulti / 2 TURNI DI 1,30H CIRCA dai 7 anni in su, max 15 partecipanti a turno. Info e prenotazioni, Le mille e una notte, tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 16.

Giovedì 9 settembre 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Castello di Santa Severa

“Superpoteri bestiali”

Uno si arrampica sui muri, un altro sa cambiare forma. Chi ha una corazza super-resistente e chi è immune ai veleni!

Sono forse supereroi? No, sono “comunissimi animali straordinari”. Venite a conoscerli!

Turni orari (durata singolo turno 45′) G.Eco.

Prenotazione su:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Venerdì 10 settembre ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“L’aspirainsetti”

Come fanno gli scienziati a studiare anche gli insetti più piccoli? Scopriamolo costruendo un aspirainsetti! Uno strumento per catturare gli insetti senza danneggiarli, per poter osservare da vicino questi animali.

Turni orari (durata singolo turno 45′). G.Eco.

Prenotazione su :https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Venerdì 10 e Sabato 11 Settembre ore 18.30

Workshop di teatro per adolescenti, due incontri di teatro e improvvisazione tenuto da ragazzi per i ragazzi dai 15 ai 20 anni.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a [email protected]

Sabato 11 settembre 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00. 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Superpoteri bestiali”

Uno si arrampica sui muri, un altro sa cambiare forma. Chi ha una corazza super-resistente e chi è immune ai veleni!

Sono forse supereroi? No, sono “comunissimi animali straordinari”. Venite a conoscerli!

Turni orari (durata singolo turno 45′) G.Eco.

Prenotazione su:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Domenica 12 settembre 2021 ore 17,00, 18.00, 19.00. 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“L’aspirainsetti”

Come fanno gli scienziati a studiare anche gli insetti più piccoli? Scopriamolo costruendo un aspirainsetti! Uno strumento per catturare gli insetti senza danneggiarli, per poter osservare da vicino questi animali.

Turni orari (durata singolo turno 45′). G.Eco.

Prenotazione su :https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Domenica 12 Settembre ore 17.30

Teatro dei burattini e cantastorie dedicati alla Divina Commedia, a cura della compagnia Chien Barbu Mai

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a [email protected]

Venerdì 17 settembre 2021 ore 15.30 – Riserva Naturale di Macchiatonda /Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 18 Settembre ore 16:00

Giochi di Bandiere a cura degli sbandieratori del Comune di Cori, ingresso libero.

Sabato 18 settembre 2021 ore 9,30 – 15,30 Riserva Naturale di Macchiatonda /Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 18 settembre 2021 ore 16.00 -18.00 – Castello di Santa Severa

“Geocaching”

Attività di esplorazione del borgo attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia. Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su:.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 18 settembre 2021 dalle ore 17 alle 22 – Castello di Santa Severa

“Un mare di colori + scheletri nell’armadio (permanente)”

Un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. + avete visto la bocca di un cane, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scoperta dei crani e di altre ossa dello scheletro di pesci, mammiferi e uccelli. Stand permanente- senza prenotazione. Le Mille e una notte.

Domenica 19 settembre 2021 ore 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – Castello di Santa Severa

“Da zero a mille zampe”

Un divertente gioco a indovinelli per conoscere da vicino 4 simpatici animali e scoprire tutte le loro incredibili caratteristiche!

Turni orari (durata singolo turno 45′)G.Eco. Prenotazione su:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Domenica 19 settembre 2021 ore 9.00- 11.00 – Castello di Santa Severa

“Challange”

Laboratori e giochi di problem solving rivolti a gruppi famiglia.

Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su:

Domenica 19 settembre 2021 9,30 – 15,30 – Riserva Naturale di Macchiatonda /Pyrgi

“Odyssey”

Attività avventurosa per il benessere della famiglia che prevede la costruzione di zattere e prove in mare. Kamaleonte A.S.D. Prenotazioni su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

