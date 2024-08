Santa Severa, grande successo per “I delitti del Mugnone”

Grande successo a Santa Severa per l’evento dedicato al nuovissimo romanzo della nota autrice Daniela Alibrandi, “I delitti del Mugnone”

Domenica 18 agosto, si è svolto con grande successo l’evento dedicato al nuovissimo romanzo della nota autrice Daniela Alibrandi, giunta alla sua sedicesima pubblicazione. “I delitti del Mugnone”, pubblicato da Morellini Editore nello scorso mese di giugno, ha da subito suscitato l’attenzione ed è stato ospite di molte trasmissioni, tra cui Incontri d’Autore di RAI Radio1.

Inserita nella seconda edizione della rassegna letteraria Libri e calici sotto le stelle, che si sta svolgendo in questo periodo all’interno del Castello di Santa Severa, la presentazione del romanzo ha riscosso un notevole successo di pubblico. Il Sold Out delle prenotazioni si era presto registrato, e l’arrivo di una vera tempesta sulla zona non ha modificato la massiccia affluenza dei partecipanti. A presentare l’autrice la nota giornalista Francesca Lazzeri, che ha introdotto il pubblico alle varie tematiche letterarie e alle innovazioni portate dal romanzo sia in materia di stile che in campo editoriale. L’intervento mirato del criminologo forense dott. Gianluca Di Pietrantonio, ha dettagliato le caratteristiche delle menti disturbate e instabili, parlando anche della costruzione dei profili psicologici che spesso permettono di risalire all’assassino, spesso un insospettabile.

Infine la recitazione di alcune pagine “lette”, si fa per dire, dall’attore e regista Agostino De Angelis ha emozionato la platea. Notevole la sua interpretazione del dialogo tra il killer e la sua vittima, che ha conquistato l’attenzione assoluta dei presenti, scatenando uno scrosciante e interminabile applauso. L’interesse suscitato dal romanzo, oltreché per la trama intrecciata, le palpabili ambientazioni e i notevoli colpi di scena che contraddistinguono da sempre la scrittura dell’autrice, si deve all’innovativo stile letterario ufficializzato e depositato, del quale la Alibrandi è pioniera: il MultiDimensionCrime, fusione armoniosa delle caratteristiche dei tre filoni letterari del Giallo, Noir e Thriller.

Una lettura che forgia l’immaginazione in maniera multidimensionale, portando il lettore a indagare con la squadra, ad immergersi nei ragionamenti dell’assassino e nel terrore della vittima, nella crescente suspense e tra inaspettati colpi di scena, incollato fino all’ultima pagina, catturato da un’esperienza letteraria non comune. Originale anche l’innovazione editoriale di Morellini Editore, che ha reso il romanzo un Extended Book con la possibilità di entrare, con il Qcode in quarta di copertina, in un link dove si può godere di video e musica che riproducono l’ambientazione del romanzo, la cui trama si dipana negli anni Ottanta. Un interessante Power Point ha fatto scorrere le immagini più significative della carriera letteraria della scrittrice, che ha al suo attivo, oltre alle numerose pubblicazioni spesso ospiti di trasmissioni RAI e presenti nelle più importanti fiere e mostre del libro nazionali, anche cinque edizioni inglesi, un’antologia e ha ottenuto diversi premi letterari nazionali e uno internazionale, tra cui il prestigioso riconoscimento alla carriera del Women Art Week 2022.



L’ affascinante ambiente della Sala del Nostromo è stato scaldato dai calici di vino offerti al pubblico dai produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etrusco romane. L’evento è stato promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società in house LAZIOcrea, che d’intesa con il Mic e il Comune di Santa Marinella ospita la rassegna letteraria nello spazio del Castello di Santa Severa.