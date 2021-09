Ultimi appuntamenti al Castello di Santa Severa. Venerdì spettacolo con l’aperitivo astrologico di Fabiana Guracini e “La vita è una beffa” di Daniele Parisi, mentre sabato si celebra “La fine dell’estate”, serata musicale a cura di Spaghetti Unplugged con tanti ospiti e l’open mic contest

Santa Severa: gran finale per la rassegna “Weekend al Castello” –

Dopo una stagione di grandi emozioni a un passo dal mare all’ombra del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, gli appuntamenti della rassegna del fine settimana ‘Weekend al Castello’, curata dall’Associazione Culturale Zip Zone, giungono alla tappa finale, anch’essa ricca di imperdibili eventi.

Venerdì 10 settembre sarà completamente a INGRESSO GRATUITO e come sempre si inizia dai più piccoli che alle 18:30 potranno fabbricare le loro stelle ed esprimere i desideri più preziosi partecipando al laboratorio di kintsugi per bambini “LA FABBRICA DI STELLE”, a cura di Gioia di Biagio.

Accesso gratuito per bambini dai 4 agli 11 fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria inviando un’email a [email protected].

Alle 19:30 comicità alle stelle con il ‘CABARET ASTROLOGICO’ a cura di Fabiana Guracini alias ASTRONZA accompagnata dal polistrumentista Ivan Radicioni, ci racconterà segno per segno cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo anno lavorativo in arrivo, svelando cosa anche succederà in amore, nelle relazioni e nella vita personale.

Ore 21:00 entrerà in scena Daniele Parisi con “LA VITA È UNA BEFFA”, ovvero i suoi migliori pezzi di repertorio dal 2011 al 2019: monologhi sul pubblico, il cibo, l’amore, la malattia e l’esistenzialismo, intrecci d’amore disperati, canzonette oscene e malinconiche.

Sabato 11 settembre dalle 18:30 in poi Spaghetti Unplugged celebrerà LA FINE DELL’ESTATE: tanta musica dal vivo con ospiti provenienti dalla migliore scena emergente nostrana e il ritorno di un appuntamento molto caro ai seguaci del format capitolino, ovvero “L’OPEN MIC CONTEST” che darà l’opportunità a 10 ‘opemicer’ di esibirsi con 2 brani ciascuno. Il più apprezzato dalla giuria di qualità, vincerà un mini tour a Roma, Bologna e Milano ai prossimi eventi di Spaghetti autunno/inverno 2021 e un’intervista in diretta su Radio Sonica (FM 90.7) con tanto di passaggi radio per un singolo selezionato. Sarà possibile iscriversi direttamente in loco, a partire dalle ore 17:45. Subito dopo si esibiranno sul palco quattro special guest: BNKR44, Avincola, Isola delle Rose e Gabs per chiudere in bellezza una splendida stagione di musica e spettacolo.

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

INFO EVENTI

Venerdì 10 settembre

PRE SERATA “LA FABBRICAA D STELLE”Laboratorio di Kintsugi per bambini (4-11 anni)Inizio ore 18:30Prenotazione obbligatoria: [email protected]

SPETTACOLO “CABARET ASTRONOMICO” a cura di Fabiana GuraciniInizio ore 19:30

“LA VITA È UNA BEFFA” a cura di Daniele ParisiInizio ore 21:00

INGRESSO GRATUITO

Sabato 11 settembre

PRE SERATA





CONCERTO OPEN MIC CONTESTInizio ore 18:30Iscrizioni aperte dalle 17:45

LA FINE DELL’ESTATEBNKR4 – Avincola – Isola delle Rose – GabsInizio ore 20:45

BIGLIETTO 8€ + d.d.p.Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00 oppure in prevendita sul sito:https://www.diyticket.it/events/Musica/5263/la-fine-dellestate-by-spaghetti-unplugged

Per l’ingresso al Castello e alle aree eventi, è necessario essere muniti di GREEN PASS o di tampone negativo effettuato almeno 24 prima dell’evento.

Per consultare l’intera programmazione dei Weekend al Castello e del Castello delle Meraviglie: QUI